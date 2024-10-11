Между ВСУ и армией РФ произошло 78 боестолкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 11.10.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

За сутки от террористических атак врага пострадал ряд населенных пунктов Сумской области. Артиллерийские обстрелы противник нанес по Улановому, Кучеровке, Марчихиной Буде, Голубовке, Студенко; под ударами авиации оказались Юрьево, Ровно, Реки, Яструбино, Рыбцы, Кисла Дубина, Степное, Ободья. Также, по имеющейся информации, противник нанес восемь авиационных ударов по территории Курской области, применив десять КАБов.

На Торецком направлении захватчик шесть раз атаковал в Торецком районе. Отбиты четыре атаки, еще ведутся два боя. Противник сбросил два КАБа на Краматорск.

На Краматорском направлении наши защитники продолжают отбивать две атаки оккупантов возле Калиновки и Временного Яра. Вблизи Ивановского и Ступочек четыре вражеских атаки уже остановлены.

На Северском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудару управляемой авиационной бомбой в районе Ясногоровки.

Агрессор увеличил количество атак до восьми на Лиманском направлении. Состоялись боевые действия вблизи Грековки, Макеевки, Новосадового, Невского и Белогоровки. Два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении враг в течение дня пытался продвинуться к нашим позициям в районах Петропавловки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Лозовой и Песчаного. Четыре атаки противника еще продолжаются. Всего на направлении зафиксировано восемь боеприкосновений.

Высокая активность врага сохраняется на Покровском направлении. 13 раз за сегодня здесь начинались столкновения разной интенсивности. В настоящее время идет бой в районе Селидового. Вблизи Миролюбовки, Мирнограда и Лисовки отбиты 12 атак.

Сложная ситуация остается на Кураховском направлении. Вблизи Новоселидовки, Максимильяновки, Константиновки, Екатериновки, Антоновки и Водяного отражены четырнадцать штурмов, также продолжается еще один бой вблизи Екатериновки.

На Времевском направлении агрессор, при поддержке авиации, десять раз атаковал неподалеку от Богоявленки, Золотой Нивы, Новодаровки, Левадного, Ровно и Ольговского, пока еще продолжается семь боестолкновений.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях активных действий оккупантов за сегодня не отмечено. Противник наносит авиационные удары и ведет артиллерийские обстрелы по позициям наших войск и населенным пунктам.