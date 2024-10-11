Між ЗСУ та армією РФ відбулося 78 боєзіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 11.10.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Протягом доби від терористичних атак ворога постраждала низка населених пунктів Сумської області. Артилерійських обстрілів противник завдав по Улановому, Кучерівці, Марчихиній Буді, Голубівці, Студенку; під ударами авіації опинились Юр’єве, Рівне, Річки, Яструбине, Рибці, Кисла Дубина, Степне, Ободи. Також, за наявною інформацією, противник завдав вісім авіаційних ударів по території Курської області, застосувавши десять КАБів.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня намагався просунутися до наших позицій в районах Петропавлівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової та Піщаного. Чотири атаки противника ще тривають. Загалом на напрямку зафіксовано вісім боєзіткнень.

Агресор збільшив кількість атак до восьми на Лиманському напрямку. Відбулися бойові дії поблизу Греківки, Макіївки, Новосадового, Невського та Білогорівки. Два боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару керованою авіаційною бомбою в районі Ясногорівки.

На Краматорському напрямку наші захисники продовжують відбивати дві атаки окупантів біля Калинівки та Часового Яру. Поблизу Іванівського та Ступочок чотири ворожих атаки вже зупинено.