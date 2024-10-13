ЗСУ знищили логістику армії РФ на Харківському напрямку — відео

Українські військові продовжують знищувати логістичні ланцюги російських окупантів на Харківському напрямку, зокрема техніку, яка транспортує піхоту.
Головні тези:
- Українські військові активно знищують логістику армії РФ на Харківському напрямку, ведучи успішні операції зі спостереження та знищення ворожої техніки.
- Генштаб повідомляє про зростання бойових зіткнень на фронті, де українські сили відбивають атаки окупантів по всьому Харківському напрямку.
- За добу на Куп’янському напрямку сталося 23 атаки, на Лиманському – 19, на Торецькому – 15, на Покровському – 36 та на Курахівському – 47.
- Українські захисники вдало відбили усі спроби ворога просунутися уперед у різних районах, включаючи Ізмайлівку, Мирноград, Крутий Яр та інші.
- Засоби аеророзвідки та безпілотники відіграють важливу роль у виявленні та нейтралізації ворожої техніки на Харківському напрямку, сприяючи ефективності операцій українських військ.
Українські бійці показали, як знищують піхоту РФ
Як повідомляє ОТУ "Харків", знищення ворожої логістики є однією з ключових завдань на фронті.
Аеророзвідка виявила рух ворожих вантажівок та передала координати артилерійським підрозділам, які кількома пострілами зупинили ворожий "Урал". Завершили операцію пілоти FPV-дронів.
Нічні FPV-дрони також знищили "буханку", що перевозила російську піхоту. Попри спроби окупантів втекти, вони були ліквідовані разом з транспортом.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 186 бойових зіткнень.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 23 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Кучерівки, Колісниківки, Кругляківки, М'ясожарівки, Степової Новоселівки, Піщаного, Вишневого та Лозової.
На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався просунутись уперед у бік Новомихайлівки, Греківки, Невського, Новосадового та Торського.
На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 15 атак у районах Торецька та Щербинівки.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Крутий Яр, Селидове, Новотроїцьке, Мирноград та Михайлівка.
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