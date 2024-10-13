ЗСУ знищили логістику армії РФ на Харківському напрямку — відео

Українські військові продовжують знищувати логістичні ланцюги російських окупантів на Харківському напрямку, зокрема техніку, яка транспортує піхоту.

Українські бійці показали, як знищують піхоту РФ

Як повідомляє ОТУ "Харків", знищення ворожої логістики є однією з ключових завдань на фронті.

Окупанти намагаються переміщувати боєприпаси та особовий склад під прикриттям ночі, проте безпілотники 71-ї окремої єгерської бригади ведуть постійне спостереження. Поширити

Аеророзвідка виявила рух ворожих вантажівок та передала координати артилерійським підрозділам, які кількома пострілами зупинили ворожий "Урал". Завершили операцію пілоти FPV-дронів.

Нічні FPV-дрони також знищили "буханку", що перевозила російську піхоту. Попри спроби окупантів втекти, вони були ліквідовані разом з транспортом.

Яка ситуація на фронті

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 186 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 23 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Кучерівки, Колісниківки, Кругляківки, М'ясожарівки, Степової Новоселівки, Піщаного, Вишневого та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався просунутись уперед у бік Новомихайлівки, Греківки, Невського, Новосадового та Торського.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 15 атак у районах Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Крутий Яр, Селидове, Новотроїцьке, Мирноград та Михайлівка.