ЗСУ знищили понад 1200 солдатів РФ та 19 ББМ за добу

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 670190 військових.
Головні тези:
- Українські військові знищили 1 260 російських загарбників та 19 одиниць бойової техніки за останню добу.
- За даними Генштабу, втрати армії РФ з початку вторгнення досягли 670190 військових.
- Протягом останньої доби було зафіксовано 161 бойове зіткнення на різних напрямках, зокрема на Куп'янському, Лиманському, Краматорському, Покровському та Курахівському напрямках.
- Українські захисники відбили атаки ворога біля таких населених пунктів, як Петропавлівка, Греківка, Часовий Яр, Сухий Яр, Желанне Друге та інші.
- Сили оборони активно ведуть бої на фронті, підтримуючи важливі позиції та завдавши великих втрат супротивнику.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 260 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8 975 (+5) од,
бойових броньованих машин — 17 895 (+19) од,
артилерійських систем — 19 421 (+11) од,
РСЗВ — 1 231 (+0) од,
засобів ППО — 978 (+0) од,
літаків — 369(+0) од,
гелікоптерів — 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 17 009 (+17) од,
крилатих ракет — 2619 (+0) од,
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 26 622 (+38) од,
спеціальної техніки — 3 437 (+2) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 161 бойових зіткнень.
На Куп’янському напрямку відбулося 19 боєзіткнень біля Петропавлівки, Піщаного, Вишневого, Копанок та Лозової.
На Лиманському напрямку, за уточненою інформацією, ворог атакував 19 разів неподалік Греківки, Дружелюбівки, Новосадового, Невського, Тернів та Торського.
На Краматорському напрямку точилося три бойових зіткнення у районах Часового Яру та Ступочок.
На Покровському напрямку наші захисники відбили 25 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Сухий Яр, Лисівка, Промінь та Селидове.
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