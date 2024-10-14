Між ЗСУ та армією РФ відбулося 107 боєзіткнень від початку доби

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Терористи продовжують руйнувати українські міста і села ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами. На цей час відбулось 107 бойових зіткнень.
Головні тези:
- Сили оборони України утримують російських окупантів на різних напрямках фронту.
- За добу відбулося 107 бойових зіткнень, де українські воїни стійко тримають оборону та завдають втрат ворогу.
- Генштаб ЗСУ повідомив про ліквідацію 1260 російських загарбників та знищення значної кількості техніки ворога.
- Російська армія продовжує атакувати українські населені пункти ракетними ударами та авіаційними бомбами.
- Сили оборони стримують натиск ворожих військ та відбили численні атаки на різних напрямках фронту.
Актуальна ситуація на різних напрямках фронту 14 жовтня
Оперативна інформація станом на 16.00 14.10.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів на Сумщині постраждали, зокрема, громади Басівки та Миропілля. Крім цього, росіяни завдали авіаударів КАБами по районах населених пунктів Рев’якіне, Будівельне, Соснівка скинувши десять КАБів.
На Харківському напрямку противник скинув дві керованих авіабомби на Гарбузи.
На Куп’янському напрямку російські окупанти 16 разів атакували Сили оборони в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової та Вишневого. 14 боєзіткнень ще триває. По Новоосиновому та Ківшарівці ворожа авіація завдала ударів вісьмома керованими авіаційними бомбами.
На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 21 атаку на позиції українців поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Невське, Терни, Ямполівка, Торське та Зарічне. Одинадцять боїв завершилися, ще десять – триває. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат.
Війська окупантів продовжують шукати можливості прорвати нашу оборону поблизу Верхньокам’янського на Сіверському напрямку. Два боєзіткнення завершено без успіху для противника.
На Краматорському напрямку від початку доби підрозділи Сил оборони відбивали одну атаку російських загарбників поблизу Оріхово-Василівки, ще два ворожі штурми продовжуються.
На Торецькому напрямку тривають три штурмові дії в районі Щербинівки. Ворог застосовує авіацію - по Торецьку завдав удару КАБом.
На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 18 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Миролюбівки, Променя, Мирнограда, Лисівки, Селидового, Воздвиженки, Новоторецька, Новогродівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 12 атак противника, шість боєзіткнень ще тривають.
На Курахівському напрямку ворожа армія атакувала 29 разів у районах населених пунктів Ізмайлівка, Гірник, Зоряне, Курахівка, Цукурине, Новодмитрівка, Новоселидівка, Антонівка, Костянтинівка, Катеринівка та Водяне. 18 спроб окупантів просунутися вперед вже відбито. Крім того, ворог скинув авіабомбу на Іллінку.
На Времівському та Гуляйпільському напрямках ворог наступальних дій не проводив, проте вдарив по Новодарівці близько 60 НАРів.
На Оріхівському напрямку окупаційні війська два рази штурмували позиції Сил оборони поблизу Малої Токмачки та Новоданилівки. Одне боєзіткнення ще триває.
На Придніпровському напрямку противник зазнав поразки, два рази атакуючи оборонні рубежі українців.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу ліквідували 1 260 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8 975 (+5) од,
бойових броньованих машин — 17 895 (+19) од,
артилерійських систем — 19 421 (+11) од,
РСЗВ — 1 231 (+0) од,
засобів ППО — 978 (+0) од,
літаків — 369(+0) од,
гелікоптерів — 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 17 009 (+17) од,
крилатих ракет — 2619 (+0) од,
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 26 622 (+38) од,
спеціальної техніки — 3 437 (+2) од.
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