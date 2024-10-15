ЗСУ знищили понад 1200 окупантів РФ, 13 танків та 44 ББМ

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 671 400 військових.
Головні тези:
- Українські військові знищили понад 1200 окупантів РФ, 13 танків та 44 ББМ за останню добу в рамках операції проти вторгнення російської армії.
- Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 671 400 військових, зафіксовано такі втрати як танки, бронемашини, артилерійські системи, авіаційна техніка тощо.
- Протягом минулої доби на фронті відбулись 198 бойових зіткнень, під час яких українські сили оборони відбили 40 ворожих штурмів на Покровському напрямку.
- Найбільш активні ворожі атаки спостерігалися на Курахівському напрямку, де окупанти 50 разів намагалися прорвати оборону наших військ.
- Українські захисники успішно відбили атаки на громадських пунктах, таких як Георгіївка, Новодмитрівка та Антонівка, де ворог провів по 8 атак на кожному напрямку.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 210 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8 988 (+13) од,
бойових броньованих машин — 17 939 (+44) од,
артилерійських систем — 19 430 (+9) од,
РСЗВ — 1 231 (+0) од,
засобів ППО — 978 (+0) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 17 019 (+10),
крилатих ракет — 2 620 (+1) од,
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 26 654 (+32) од,
спеціальної техніки — 3 441 (+4) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 198 бойових зіткнень.
За уточненою інформацією на Куп’янському напрямку, за добу окупанти здійснили 26 атак. Сили оборони зупинили усі штурмові дії противника в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Кругляківки, Колісниківки, Голубівки, Петропавлівки, Першотравневого, Лозової та Вишневого.
На Лиманському напрямку наші війська відбили 37 атак загарбників поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Новолюбівка, Греківка, Невське, Терни, Ямполівка, Торське та Зарічне. Основні зусилля ворог направляв у бік Невського, де провів ще вісім атак.
На Краматорському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборону в районах Оріхово-Василівки та Диліївки.
Ворожі атаки на Курахівському напрямку Сили оборони відбили у районах населених пунктів Ізмайлівка, Гірник, Зоряне, Курахівка, Цукурине, Новодмитрівка, Новоселидівка, Антонівка, Костянтинівка, Катеринівка, Георгіївки та Водяного, де окупанти 50 разів намагалися прорвати оборону наших військ. Найбільш активно ворог діяв біля Георгіївки, Новодмитрівки та Антонівки.
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