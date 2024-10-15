ЗСУ знищили понад 1200 окупантів РФ, 13 танків та 44 ББМ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 210 російських загарбників, а з техніки знищено:

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 198 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією на Куп’янському напрямку, за добу окупанти здійснили 26 атак. Сили оборони зупинили усі штурмові дії противника в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Кругляківки, Колісниківки, Голубівки, Петропавлівки, Першотравневого, Лозової та Вишневого.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 37 атак загарбників поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Новолюбівка, Греківка, Невське, Терни, Ямполівка, Торське та Зарічне. Основні зусилля ворог направляв у бік Невського, де провів ще вісім атак.