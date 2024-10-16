Найактивніші бойові зіткнення між ЗСУ та армією РФ відбуваються на Курахівському напрямку

Оперативна інформація станом на 16.00 16.10.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Загарбники застосовують авіацію та артилерію, б’ючи по прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. Зокрема, під артилерійськими обстрілами опинились райони населених пунктів Покровка та Карповичі. Також агресор завдав авіаційних ударів біля Будівельного.

За наявною інформацією, за сьогоднішній день авіація Росії завдала сім ударів по Курській області, скинувши дев’ять керованих авіаційних бомб.

На Торецькому напрямку ворог атакував поблизу Торецька. Авіація агресора бомбардувала Торецьк та Катеринівку, також окупанти обстріляли Дружбу некерованими авіаракетами.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили наступ противника поблизу Ступочок. Ворожа авіація завдала ударів некерованими авіаційними ракетами по Часовому Яру.

На Лиманському напрямку ворог атакував в районах Греківки, Невського, Тернів та Торського. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже десять боєзіткнень, досі триває бій поблизу Греківки.

Сім разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку : поблизу Кучерівки, Піщаного, Степової Новоселівки, Лозової та Вишневого. Дві атаки відбиті Силами оборони, п’ять боєзіткнень ще триває.

На Харківському напрямку російські терористи чотири рази штурмували позиції наших підрозділів в районі Стариці. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже вісім спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Промінь та Селидове. Сили оборони стримують натиск і відбили п’ять атак противника, три боєзіткнення ще тривають.

Найгарячіше сьогодні на Курахівському напрямку, де від початку доби загарбники 42 рази атакували наші підрозділи. Намагаються просунутися поблизу Зоряного, Желанного Другого, Ізмайлівки, Новодмитрівки, Гірника, Новоселидівки, Георгіївки та Катеринівки. Шістнадцять атак відбито Силами оборони, бої тривають.

На Времівському напрямку було відбито одну штурмову дію противника, на даний час триває боєзіткнення поблизу Золотої Ниви. Російські некеровані авіаракети вибухали неподалік Новодарівки.

На Оріхівському напрямку точиться бій поблизу Малої Токмачки.