Найактивніші бойові зіткнення між ЗСУ та армією РФ відбуваються на Курахівському напрямку

Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України. На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 97. Найактивніше ворог зараз діє на Курахівському напрямку, де проведено майже половину від усіх атак.
Головні тези:
- На Курахівському напрямку відбуваються найактивніші бойові зіткнення між ЗСУ та армією РФ, де проведено майже половину усіх атак за добу.
- Українські сили оборони рішуче протидіють спробам противника просунутися в глибину території. З початку доби ліквідовано 1450 російських загарбників.
- Російські терористи вчинили атаки на різних напрямках, зокрема на Харківському, Куп'янському, Лиманському та інших. Ситуація контрольована, але триває активна оборона.
Актуальна ситуація на різних напрямках фронту 16 жовтня
Оперативна інформація станом на 16.00 16.10.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Загарбники застосовують авіацію та артилерію, б’ючи по прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. Зокрема, під артилерійськими обстрілами опинились райони населених пунктів Покровка та Карповичі. Також агресор завдав авіаційних ударів біля Будівельного.
За наявною інформацією, за сьогоднішній день авіація Росії завдала сім ударів по Курській області, скинувши дев’ять керованих авіаційних бомб.
На Харківському напрямку російські терористи чотири рази штурмували позиції наших підрозділів в районі Стариці. Ситуація контрольована.
Сім разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку: поблизу Кучерівки, Піщаного, Степової Новоселівки, Лозової та Вишневого. Дві атаки відбиті Силами оборони, п’ять боєзіткнень ще триває.
На Лиманському напрямку ворог атакував в районах Греківки, Невського, Тернів та Торського. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже десять боєзіткнень, досі триває бій поблизу Греківки.
На Краматорському напрямку українські воїни відбили наступ противника поблизу Ступочок. Ворожа авіація завдала ударів некерованими авіаційними ракетами по Часовому Яру.
На Торецькому напрямку ворог атакував поблизу Торецька. Авіація агресора бомбардувала Торецьк та Катеринівку, також окупанти обстріляли Дружбу некерованими авіаракетами.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже вісім спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Промінь та Селидове. Сили оборони стримують натиск і відбили п’ять атак противника, три боєзіткнення ще тривають.
Найгарячіше сьогодні на Курахівському напрямку, де від початку доби загарбники 42 рази атакували наші підрозділи. Намагаються просунутися поблизу Зоряного, Желанного Другого, Ізмайлівки, Новодмитрівки, Гірника, Новоселидівки, Георгіївки та Катеринівки. Шістнадцять атак відбито Силами оборони, бої тривають.
На Времівському напрямку було відбито одну штурмову дію противника, на даний час триває боєзіткнення поблизу Золотої Ниви. Російські некеровані авіаракети вибухали неподалік Новодарівки.
На Оріхівському напрямку точиться бій поблизу Малої Токмачки.
На Придніпровському напрямку українськими підрозділами відбито три атаки на позиції наших військ.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу ліквідували 1450 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8997 (+9) од.;
бойових броньованих машин — 17969 (+30) од.;
артилерійських систем — 19459 (+29) од.;
РСЗВ — 1231 од.;
засобів ППО — 978 од.;
літаків — 369 од.;
вертольотів — 329 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 17050 (+31) од.;
крилатих ракет — 2620, од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 26732 (+78) од.;
спеціальної техніки — 3441 од.
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