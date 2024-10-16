ЗСУ знищили понад 1400 окупантів РФ та 29 ворожих артсистем

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 672 850 військових.
Головні тези:
- Українські Збройні Сили знищили понад 1400 окупантів РФ та 29 ворожих артилерійських систем.
- Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 672 850 військових.
- Протягом минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення на різних напрямках, де українські сили відбили численні атаки окупантів.
- Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу населеного пункту Селидове, а також на Курахівському напрямку.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1450 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8997 (+9) од.;
бойових броньованих машин — 17969 (+30) од.;
артилерійських систем — 19459 (+29) од.;
РСЗВ — 1231 од.;
засоби ППО — 978 од.;
літаків — 369 од.;
вертольотів — 329 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 17050 (+31) од.;
крилаті ракети — 2620, од.;
кораблі/катери — 28 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 26732 (+78) од.;
спеціальна техніка — 3441 од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 171 бойових зіткнень.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 28 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кучерівки, Новоосинового, Грушівки, Піщаного, Глушківки, Лозової, Кругляківки, Петропавлівки, Колісниківки та Вишневого.
На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Макіївки, Невського, Зарічного та Торського.
На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив дев’ять атак неподалік Торецька, Дачного та Щербинівки.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 40 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Новодмитрівка та Георгіївка. Окрім того, ворог атакував у бік Кремінної Балки, Цукуриного, Новоселидівки, Костянтинівки, Антонівки та Катеринівки.
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