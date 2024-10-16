ВСУ уничтожили более 1400 окупантов РФ и 29 вражеских артсистем

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 672850 военных.
Главные тезисы
- Украинские военные продолжают успешно ликвидировать солдат РФ, общее количество потерь российской армии составляет 672850 военных.
- Силы обороны за сутки уничтожили 1450 российских захватчиков и 29 вражеских артиллерийских систем.
- На фронте зафиксировано 171 боевое столкновение, включая атаки окупантов на различных направлениях.
- Большая концентрация вражеских атак была близ населенного пункта Селидово.
- Поддержка авиации использовалась врагом на Торецком направлении в ходе девяти атак на различные населенные пункты.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1450 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8997 (+9) ед;
боевых бронированных машин — 17969 (+30) ед;
артиллерийских систем — 19459 (+29) ед;
РСЗО — 1231 ед.;
средства ПВО — 978 ед;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 329 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 17050 (+31) ед;
крылатые ракеты — 2620, ед;
корабли/катера — 28 ед.;
подводные лодки — 1 ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 26732 (+78) ед;
специальная техника — 3441 ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 171 боевых столкновений.
На Купянском направлении за сутки произошло 28 атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Кучеривки, Новоосинового, Грушевки, Песчаного, Глушковки, Лозовой, Кругляковки, Петропавловки, Колесниковки и Вишневого.
На лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Макеевки, Невского, Заречного и Торского.
На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил девять атак неподалеку от Торецка, Дачного и Щербиновки.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 40 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новодмитровка и Георгиевка. Кроме того, враг атаковал в сторону Кременной Балки, Цукуриного, Новоселидовки, Константиновки, Антоновки и Екатериновки.
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