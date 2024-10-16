ВСУ уничтожили более 1400 окупантов РФ и 29 вражеских артсистем

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 40 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новодмитровка и Георгиевка. Кроме того, враг атаковал в сторону Кременной Балки, Цукуриного, Новоселидовки, Константиновки, Антоновки и Екатериновки.