ВСУ ударили по тренировочному полигону армии РФ в Запорожской области — видео

Реактивная артиллерия наших защитников поразила тренировочный полигон российских окупантов в Запорожье. В момент удара россияне проводили обучение их личному составу.

ВСУ ударили по тренировочному полигону оккупантов в Запорожье

Как отмечается, удар по российскому полигону был нанесен с помощью высокоточных реактивных боеприпасов GMLRS M30A1 DPICM, обладающих большим количеством предварительно сформированных обломков, эффективно уничтожающих живую силу врага.

На видеозаписи видно, что при ударе на полигоне находились десятки российских военных. Однако официальной информации о количестве уничтоженных солдат на этом полигоне не предоставлено.

К слову, оккупационные войска РФ активизировали подготовку тренировочных комплексов на временно захваченных территориях, где проходят обучение как личного состава, так и бронетанковых соединений.

Большинство из этих полигонов находятся в зоне досягаемости украинской реактивной артиллерии, которая уже не раз наносила по ним удары.

Что известно о потерях армии РФ за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1450 российских захватчиков, а по технике уничтожено: