ВСУ ударили по тренировочному полигону армии РФ в Запорожской области — видео

Реактивная артиллерия наших защитников поразила тренировочный полигон российских окупантов в Запорожье. В момент удара россияне проводили обучение их личному составу.
Главные тезисы
- Украинские силы ударили по тренировочному полигону российских военных в Запорожской области при помощи высокоточных реактивных боеприпасов.
- На видеозаписи видно, что в момент удара на полигоне находились десятки российских военных проводивших обучение.
- Согласно отчетам Генштаба, за сутки украинские силы уничтожили значительное количество российской военной техники, включая танки, бронемашины, артиллерию и другое вооружение.
- Армия РФ активизировала подготовку тренировочных комплексов на временно захваченных территориях, где проводят обучение как личный состав, так и бронетанковые соединения.
- Большинство тренировочных полигонов оккупационных войск РФ находятся в зоне досягаемости украинской реактивной артиллерии, что делает их уязвимыми для ударов со стороны ВСУ.
ВСУ ударили по тренировочному полигону оккупантов в Запорожье
Как отмечается, удар по российскому полигону был нанесен с помощью высокоточных реактивных боеприпасов GMLRS M30A1 DPICM, обладающих большим количеством предварительно сформированных обломков, эффективно уничтожающих живую силу врага.
На видеозаписи видно, что при ударе на полигоне находились десятки российских военных. Однако официальной информации о количестве уничтоженных солдат на этом полигоне не предоставлено.
К слову, оккупационные войска РФ активизировали подготовку тренировочных комплексов на временно захваченных территориях, где проходят обучение как личного состава, так и бронетанковых соединений.
Большинство из этих полигонов находятся в зоне досягаемости украинской реактивной артиллерии, которая уже не раз наносила по ним удары.
Что известно о потерях армии РФ за сутки
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1450 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8997 (+9) ед;
боевых бронированных машин — 17969 (+30) ед;
артиллерийских систем — 19459 (+29) ед;
РСЗО — 1231 ед.;
средства ПВО — 978 ед.;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 329 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 17050 (+31) ед;
крылатые ракеты — 2620, ед;
корабли/катера — 28 ед;
подводные лодки — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 26732 (+78) ед;
специальная техника — 3441 ед.
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