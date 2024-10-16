Бойцы ГУР уничтожили полк окупантов и зачистили 400 га леса в Харьковской области — видео

Украинские разведчики провели успешную операцию в районе Липцев Харьковской области. В частности, разведке удалось уничтожить полк русской армии и зачистить 400 га леса.

Как прошла операция ГУР в Харьковской области

Отмечается, что подразделения активных действий ГУР МО Украины "Артан", "Kraken" и Международный легион провели комплексную успешную операцию по освобождению лесного массива, расположенного к северу от населенного пункта Липцы Харьковской области.

В частности, ГУР удалось захватить батальонный район обороны противника, уничтожить три мотострелковых батальона, отряд "Шторм" и разведывательную роту 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса ВС РФ.

Также во время штурмовых действий взяты в плен очередные россияне, что поможет вернуть из российской неволи защитников Украины. После зачистки 400 гектаров лесного массива к северу от Липцев положение захватчиков на этом отрезке фронта ухудшено и близко безнадежному, — констатировали в ГУР. Поделиться

ГУР отмечает, что завести пехоту 13-й бригады НГУ "Хартия" удалось с несравнимо низкими потерями.

Предыдущие операции ГУР в Харьковской области

Ранее на Харьковском направлении разведчики с помощью FPV-дронов поразили три блиндажа российских захватчиков и два состава боекомплекта.

Бойцы подразделения "Крылья" департамента активных действий ГУР МО Украины в Харьковской области "разбирают" укрепление врага, подрывают полевые склады боеприпасов и минусируют российских захватчиков. Поделиться

В результате удачного применения десяти FPV-дронов разведчики уничтожили три блиндажа российских захватчиков, два состава боекомплекта и одну оборудованную враждебную позицию.