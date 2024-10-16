Бойцы ГУР уничтожили полк окупантов и зачистили 400 га леса в Харьковской области — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Бойцы ГУР уничтожили полк окупантов и зачистили 400 га леса в Харьковской области — видео

ГУР
Бойцы ГУР уничтожили полк окупантов и зачистили 400 га леса в Харьковской области — видео
Читати українською

Украинские разведчики провели успешную операцию в районе Липцев Харьковской области. В частности, разведке удалось уничтожить полк русской армии и зачистить 400 га леса.

Главные тезисы

  • Разведчики ГУР успешно провели операцию в районе Липцев Харьковской области, уничтожив полк русской армии и зачистив 400 га лесного массива.
  • Операция проведена подразделениями активных действий ГУР МО Украины "Артан", "Kraken" и Международный легион.
  • После зачистки леса позиция захватчиков на фронте ухудшилась, что привело их в безнадежное положение.
  • Ранее на Харьковском направлении разведчики с помощью FPV-дронов успешно поразили укрепления российских захватчиков.
  • Благодаря удачному применению десяти FPV-дронов разведчики уничтожили блиндажи, боекомплект и захватчиков на территории Харьковской области.

Как прошла операция ГУР в Харьковской области

Отмечается, что подразделения активных действий ГУР МО Украины "Артан", "Kraken" и Международный легион провели комплексную успешную операцию по освобождению лесного массива, расположенного к северу от населенного пункта Липцы Харьковской области.

В частности, ГУР удалось захватить батальонный район обороны противника, уничтожить три мотострелковых батальона, отряд "Шторм" и разведывательную роту 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса ВС РФ.

Также во время штурмовых действий взяты в плен очередные россияне, что поможет вернуть из российской неволи защитников Украины. После зачистки 400 гектаров лесного массива к северу от Липцев положение захватчиков на этом отрезке фронта ухудшено и близко безнадежному, — констатировали в ГУР.

ГУР отмечает, что завести пехоту 13-й бригады НГУ "Хартия" удалось с несравнимо низкими потерями.

Предыдущие операции ГУР в Харьковской области

Ранее на Харьковском направлении разведчики с помощью FPV-дронов поразили три блиндажа российских захватчиков и два состава боекомплекта.

Бойцы подразделения "Крылья" департамента активных действий ГУР МО Украины в Харьковской области "разбирают" укрепление врага, подрывают полевые склады боеприпасов и минусируют российских захватчиков.

В результате удачного применения десяти FPV-дронов разведчики уничтожили три блиндажа российских захватчиков, два состава боекомплекта и одну оборудованную враждебную позицию.

Также ликвидированы четыре захватчика, еще один — получил ранения.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Бойцы ГУР уничтожили российский комплекс "Оса" стоимостью 10 млн долл — видео
ГУР
Бойцы ГУР уничтожили российский комплекс "Оса" стоимостью 10 млн долл — видео
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Бойцы ГУР вывели из строя российский корабль "Александр Обухов" — видео
ГУР
Бойцы ГУР вывели из строя российский корабль "Александр Обухов" — видео
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Бойцы ГУР уничтожили военно-транспортный самолет Ту-134 на аэродроме РФ — видео
ГУР
Бойцы ГУР уничтожили военно-транспортный самолет Ту-134 на аэродроме РФ — видео

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?