Бойцы ГУР уничтожили полк окупантов и зачистили 400 га леса в Харьковской области — видео

Украинские разведчики провели успешную операцию в районе Липцев Харьковской области. В частности, разведке удалось уничтожить полк русской армии и зачистить 400 га леса.
Главные тезисы
- Разведчики ГУР успешно провели операцию в районе Липцев Харьковской области, уничтожив полк русской армии и зачистив 400 га лесного массива.
- Операция проведена подразделениями активных действий ГУР МО Украины "Артан", "Kraken" и Международный легион.
- После зачистки леса позиция захватчиков на фронте ухудшилась, что привело их в безнадежное положение.
- Ранее на Харьковском направлении разведчики с помощью FPV-дронов успешно поразили укрепления российских захватчиков.
- Благодаря удачному применению десяти FPV-дронов разведчики уничтожили блиндажи, боекомплект и захватчиков на территории Харьковской области.
Как прошла операция ГУР в Харьковской области
Отмечается, что подразделения активных действий ГУР МО Украины "Артан", "Kraken" и Международный легион провели комплексную успешную операцию по освобождению лесного массива, расположенного к северу от населенного пункта Липцы Харьковской области.
В частности, ГУР удалось захватить батальонный район обороны противника, уничтожить три мотострелковых батальона, отряд "Шторм" и разведывательную роту 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса ВС РФ.
ГУР отмечает, что завести пехоту 13-й бригады НГУ "Хартия" удалось с несравнимо низкими потерями.
Предыдущие операции ГУР в Харьковской области
Ранее на Харьковском направлении разведчики с помощью FPV-дронов поразили три блиндажа российских захватчиков и два состава боекомплекта.
В результате удачного применения десяти FPV-дронов разведчики уничтожили три блиндажа российских захватчиков, два состава боекомплекта и одну оборудованную враждебную позицию.
Также ликвидированы четыре захватчика, еще один — получил ранения.
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