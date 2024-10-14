В ночь с 12 на 13 октября 2024 года в РФ сгорел самолет Ту-134. Он принадлежал к 117-му военно-транспортному авиаполку Вооруженных сил государства-террористки.
Главные тезисы
- Ночью сгорел военно-транспортный самолет Ту-134, принадлежавший Вооруженным силам государства-террористки
- Украинский пилот сбил военный самолет Су-34, что стал серьезным провалом для России
- Активизация антиамериканских настроений в России после уничтожения военного самолета Су-34
- Российские пропагандисты пытаются представить Украину как прокси для атак на Россию со стороны западных спецслужб
В России уничтожен военно-транспортный самолет Ту-134
Как сообщили в ГУР, Сокрушительный пожар вспыхнул на российском военном аэродроме "Оренбург-2", где базировался Ту-134.
Такие советские борта используются, в частности, для транспортировки руководящего состава министерства обороны РФ.
Пока другие подробности операции не раскрываются.
России стыдно признавать новые поражения от Украины
Недавно стало известно, что украинскому пилоту на F-16 удалось уничтожить вражеский боевой самолет Су-34.
Учитывая тот факт, что это западный истребитель американского производства, российские пропагандисты начали обвинять в своей новой потере не столько Украину, сколько ее союзников — в первую очередь США.
Таким образом, россияне не просто оплакивают уничтожение очередного Су-34, но и активно разжигают антиамериканские настроения.
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