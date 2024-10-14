Бойцы ГУР уничтожили военно-транспортный самолет Ту-134 на аэродроме РФ — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Бойцы ГУР уничтожили военно-транспортный самолет Ту-134 на аэродроме РФ — видео

ГУР
Бойцы ГУР уничтожили военно-транспортный самолет Ту-134 на аэродроме РФ — видео
Read in English
Читати українською

В ночь с 12 на 13 октября 2024 года в РФ сгорел самолет Ту-134. Он принадлежал к 117-му военно-транспортному авиаполку Вооруженных сил государства-террористки.

Главные тезисы

  • Ночью сгорел военно-транспортный самолет Ту-134, принадлежавший Вооруженным силам государства-террористки
  • Украинский пилот сбил военный самолет Су-34, что стал серьезным провалом для России
  • Активизация антиамериканских настроений в России после уничтожения военного самолета Су-34
  • Российские пропагандисты пытаются представить Украину как прокси для атак на Россию со стороны западных спецслужб

В России уничтожен военно-транспортный самолет Ту-134

Как сообщили в ГУР, Сокрушительный пожар вспыхнул на российском военном аэродроме "Оренбург-2", где базировался Ту-134.

Такие советские борта используются, в частности, для транспортировки руководящего состава министерства обороны РФ.

ГУР МО Украины напоминает ― каждое преступление против украинского народа будет должное возмездие, — сообщили в ГУР.

Пока другие подробности операции не раскрываются.

России стыдно признавать новые поражения от Украины

Недавно стало известно, что украинскому пилоту на F-16 удалось уничтожить вражеский боевой самолет Су-34.

Россия ведет наступление в Украине, но этот инцидент можно рассматривать как серьезный провал, потому что Су-34 — это самолеты, которые Россия использует для уничтожения украинской инфраструктуры, — комментирует это событие геополитическая аналитика Ирина Цукерман, глава Scarab Rising.

Учитывая тот факт, что это западный истребитель американского производства, российские пропагандисты начали обвинять в своей новой потере не столько Украину, сколько ее союзников — в первую очередь США.

Таким образом, россияне не просто оплакивают уничтожение очередного Су-34, но и активно разжигают антиамериканские настроения.

Они хотят доказать, что Украина — всего лишь прокси для ЦРУ/MI6 и т.п., непосредственно атакующие Россию с помощью своей техники, — объясняет Ирина Цукерман.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ сбила в Украине собственный самолет с КАБами — фото и видео
Су-25
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Калмыкии РФ разбился военный самолет Як-130
Як-130
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В российской Якутии разбился самолет Ан-3
В российской Якутии разбился самолет Ан-3

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?