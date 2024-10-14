В ночь с 12 на 13 октября 2024 года в РФ сгорел самолет Ту-134. Он принадлежал к 117-му военно-транспортному авиаполку Вооруженных сил государства-террористки.

В России уничтожен военно-транспортный самолет Ту-134

Как сообщили в ГУР, Сокрушительный пожар вспыхнул на российском военном аэродроме "Оренбург-2", где базировался Ту-134.

Такие советские борта используются, в частности, для транспортировки руководящего состава министерства обороны РФ.

ГУР МО Украины напоминает ― каждое преступление против украинского народа будет должное возмездие, — сообщили в ГУР. Поделиться

Пока другие подробности операции не раскрываются.

России стыдно признавать новые поражения от Украины

Недавно стало известно, что украинскому пилоту на F-16 удалось уничтожить вражеский боевой самолет Су-34.

Россия ведет наступление в Украине, но этот инцидент можно рассматривать как серьезный провал, потому что Су-34 — это самолеты, которые Россия использует для уничтожения украинской инфраструктуры, — комментирует это событие геополитическая аналитика Ирина Цукерман, глава Scarab Rising. Поделиться

Учитывая тот факт, что это западный истребитель американского производства, российские пропагандисты начали обвинять в своей новой потере не столько Украину, сколько ее союзников — в первую очередь США.

Таким образом, россияне не просто оплакивают уничтожение очередного Су-34, но и активно разжигают антиамериканские настроения.