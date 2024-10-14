Бійці ГУР знищили військово-транспортний літак Ту-134 на аеродромі РФ — відео

У ніч з 12 на 13 жовтня 2024 року у РФ згорів літак Ту-134. Він належав до 117-го військово-транспортного авіаполку Збройних сил держави-терористки.

На Росії знищено військово-транспортний літак Ту-134

Як повідомили в ГУР, Нищівна пожежа спалахнула на російському військовому аеродромі “Орєнбурґ-2”, де базувався Ту-134.

Такі радянські борти використовуються, зокрема, для транспортування керівного складу міністерства оборони РФ.

ГУР МО України нагадує ― кожен злочин проти українського народу матиме належну відплату, — повідомили в ГУР. Поширити

Наразі інші подробиці операції не розкриваються.

Росії соромно визнавати нові поразки від України

Нещодавно стало відомо, що українському пілоту на F-16 вдалося знищити ворожий бойовий літак Су-34.

Росія веде наступ в Україні, але цей інцидент можна розглядати як серйозний провал, тому що Су-34 — це літаки, які Росія використовує для знищення української інфраструктури, — коментує цю подію геополітична аналітикиня Ірина Цукерман, очільниця Scarab Rising. Поширити

Враховуючи той факт, що це західний винищувач американського виробництва, російські пропагандисти почали звинувачувати у своїй новій втраті не так Україну, як її союзників — насамперед США.

Таким чином росіяни не просто оплакують знищення чергового Су-34, а й активно розпалюють антиамериканські настрої.