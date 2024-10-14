Бійці ГУР знищили військово-транспортний літак Ту-134 на аеродромі РФ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Бійці ГУР знищили військово-транспортний літак Ту-134 на аеродромі РФ — відео

ГУР
Бійці ГУР знищили військово-транспортний літак Ту-134 на аеродромі РФ — відео
Read in English

У ніч з 12 на 13 жовтня 2024 року у РФ згорів літак Ту-134. Він належав до 117-го військово-транспортного авіаполку Збройних сил держави-терористки.

Головні тези:

  • Бійці ГУР знищили військово-транспортний літак Ту-134 на аеродромі РФ.
  • Російська пропаганда намагається вивести вину за втрату техніки на Захід, змішуючи факти та звинувачення.
  • Український пілот знищив бойовий літак Су-34, що спричинило додаткове обурення у російських військових колах.
  • ГУР МО України зазначив, що кожен злочин проти українського народу матиме належну відплату, підкреслюючи важливість правової реакції на подібні події.

На Росії знищено військово-транспортний літак Ту-134

Як повідомили в ГУР, Нищівна пожежа спалахнула на російському військовому аеродромі “Орєнбурґ-2”, де базувався Ту-134. 

Такі радянські борти використовуються, зокрема, для транспортування керівного складу міністерства оборони РФ. 

ГУР МО України нагадує ― кожен злочин проти українського народу матиме належну відплату, — повідомили в ГУР.

Наразі інші подробиці операції не розкриваються.

Росії соромно визнавати нові поразки від України

Нещодавно стало відомо, що українському пілоту на F-16 вдалося знищити ворожий бойовий літак Су-34.

Росія веде наступ в Україні, але цей інцидент можна розглядати як серйозний провал, тому що Су-34 — це літаки, які Росія використовує для знищення української інфраструктури, — коментує цю подію геополітична аналітикиня Ірина Цукерман, очільниця Scarab Rising.

Враховуючи той факт, що це західний винищувач американського виробництва, російські пропагандисти почали звинувачувати у своїй новій втраті не так Україну, як її союзників — насамперед США.

Таким чином росіяни не просто оплакують знищення чергового Су-34, а й активно розпалюють антиамериканські настрої.

Вони хочуть довести, що Україна — всього лише проксі для ЦРУ/MI6 тощо, які безпосередньо атакують Росію за допомогою своєї техніки, — пояснює Ірина Цукерман.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ збила в Україні власний літак з КАБами — фото та відео
Су-25
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Калмикії РФ розбився військовий літак Як-130
Як-130
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У російській Якутії розбився літак Ан-3
У російській Якутії розбився літак Ан-3

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?