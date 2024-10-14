У ніч з 12 на 13 жовтня 2024 року у РФ згорів літак Ту-134. Він належав до 117-го військово-транспортного авіаполку Збройних сил держави-терористки.
Головні тези:
- Бійці ГУР знищили військово-транспортний літак Ту-134 на аеродромі РФ.
- Російська пропаганда намагається вивести вину за втрату техніки на Захід, змішуючи факти та звинувачення.
- Український пілот знищив бойовий літак Су-34, що спричинило додаткове обурення у російських військових колах.
- ГУР МО України зазначив, що кожен злочин проти українського народу матиме належну відплату, підкреслюючи важливість правової реакції на подібні події.
На Росії знищено військово-транспортний літак Ту-134
Як повідомили в ГУР, Нищівна пожежа спалахнула на російському військовому аеродромі “Орєнбурґ-2”, де базувався Ту-134.
Такі радянські борти використовуються, зокрема, для транспортування керівного складу міністерства оборони РФ.
Наразі інші подробиці операції не розкриваються.
Росії соромно визнавати нові поразки від України
Нещодавно стало відомо, що українському пілоту на F-16 вдалося знищити ворожий бойовий літак Су-34.
Враховуючи той факт, що це західний винищувач американського виробництва, російські пропагандисти почали звинувачувати у своїй новій втраті не так Україну, як її союзників — насамперед США.
Таким чином росіяни не просто оплакують знищення чергового Су-34, а й активно розпалюють антиамериканські настрої.
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