Бійці ГУР знищили полк окупантів та зачистили 400 га лісу на Харківщині — відео

Українські розвідники провели успішну операцію в районі Липців Харківської області. Зокрема розвідці вдалось знищити полк російської армії та зачистити 400 га лісу.
Головні тези:
- Українські розвідники провели успішну операцію на Харківщині, під час якої було знищено полк російської армії та зачищено 400 га лісового масиву.
- Підрозділи ГУР МО України виконали комплексну операцію зі звільнення лісового масиву біля Липців, розташованого на північ від населеного пункту.
- Бійці ГУР успішно захопили ворожі об'єкти, знищили батальйонні райони оборони та взяли в полон кілька росіян, що сприятиме поверненню захисників України з російської неволі.
- Попередні операції розвідників на Харківщині також були успішними: з використанням FPV-дронів знищено бліндажі, склади боєприпасів та ворожі позиції.
Як пройшла операція ГУР на Харківщині
Зазначається, що підрозділи активних дій ГУР МО України "Артан", "Kraken" та Міжнародний легіон здійснили комплексну успішну операцію зі звільнення лісового масиву, розташованого на північ від населеного пункту Липці Харківської області.
Зокрема, ГУР вдалось захопити батальйонний район оборони противника, знищити три мотострілецьких батальйонів, загону "Шторм" та розвідувальної роти 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу ЗС РФ.
ГУР зазначає, що завести піхоту 13-ї бригади НГУ "Хартія" вдалося з незрівнянно низькими втратами.
Попередні операції ГУР на Харківщині
Раніше на Харківському напрямку розвідники за допомогою FPV-дронів уразили три бліндажі російських загарбників та два склади боєкомплекту.
У результаті вдалого застосування десяти FPV-дронів розвідники знищили три бліндажі російських загарбників, два склади боєкомплекту та одну обладнану ворожу позицію.
Також ліквідовано чотирьох загарбників, ще один — зазнав поранень.
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