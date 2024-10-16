Бійці ГУР знищили полк окупантів та зачистили 400 га лісу на Харківщині — відео

Українські розвідники провели успішну операцію в районі Липців Харківської області. Зокрема розвідці вдалось знищити полк російської армії та зачистити 400 га лісу.

Як пройшла операція ГУР на Харківщині

Зазначається, що підрозділи активних дій ГУР МО України "Артан", "Kraken" та Міжнародний легіон здійснили комплексну успішну операцію зі звільнення лісового масиву, розташованого на північ від населеного пункту Липці Харківської області.

Зокрема, ГУР вдалось захопити батальйонний район оборони противника, знищити три мотострілецьких батальйонів, загону "Шторм" та розвідувальної роти 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу ЗС РФ.

Також під час штурмових дій взято в полон чергових росіян, що допоможе повернути з російської неволі захисників України. Після зачистки 400 гектарів лісового масиву на північ від Липців становище загарбників на цьому відрізку фронту погіршене та близьке до безнадійного, — констатували в ГУР. Поширити

ГУР зазначає, що завести піхоту 13-ї бригади НГУ "Хартія" вдалося з незрівнянно низькими втратами.

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Раніше на Харківському напрямку розвідники за допомогою FPV-дронів уразили три бліндажі російських загарбників та два склади боєкомплекту.

Бійці підрозділу “Крила” департаменту активних дій ГУР МО України на Харківщині “розбирають” укріплення ворога, підривають польові склади боєприпасів та мінусують російських загарбників. Поширити

У результаті вдалого застосування десяти FPV-дронів розвідники знищили три бліндажі російських загарбників, два склади боєкомплекту та одну обладнану ворожу позицію.