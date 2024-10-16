ЗСУ вдарили по тренувальному полігону армії РФ у Запорізькій області — відео

Реактивна артилерія наших захисників вразила тренувальний полігон російських окупантів у Запоріжжі. В момент удару росіяни проводили навчання їхнього особового складу.
Головні тези:
- ЗСУ здійснили удар за допомогою високоточних реактивних боєприпасів по тренувальному полігону російських окупантів.
- Удар призвів до знищення живої сили ворога, яка проводила навчання на полігоні у Запоріжжі.
- Відеозапис показує десятки російських військових на полігоні в момент удару.
- За добу українські ЗСУ знищили значну кількість ворожої техніки та ворожих солдатів.
- Армія РФ активізувала підготовку тренувальних комплексів на тимчасово захоплених територіях, де часто проводяться учбові заходи.
ЗСУ вдарили по тренувальному полігону окупантів на Запоріжжі
Як зазначається, удар по російському полігону був завданий за допомогою високоточних реактивних боєприпасів GMLRS M30A1 DPICM, які мають велику кількість попередньо сформованих уламків, що ефективно знищують живу силу ворога.
На відеозаписі видно, що під час удару на полігоні знаходилися десятки російських військових. Однак офіційної інформації про кількість знищених солдатів на цьому полігоні не надано.
До слова, наразі окупаційні війська РФ активізували підготовку тренувальних комплексів на тимчасово захоплених територіях, де проходять навчання як особового складу, так і бронетанкових з'єднань.
Більшість з цих полігонів знаходяться в зоні досяжності української реактивної артилерії, яка вже не раз завдавала по них ударів.
Що відомо про втрати армії РФ за добу
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1450 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8997 (+9) од.;
бойових броньованих машин — 17969 (+30) од.;
артилерійських систем — 19459 (+29) од.;
РСЗВ — 1231 од.;
засоби ППО — 978 од.;
літаків — 369 од.;
вертольотів — 329 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 17050 (+31) од.;
крилаті ракети — 2620, од.;
кораблі/катери — 28 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 26732 (+78) од.;
спеціальна техніка — 3441 од.
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