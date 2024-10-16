ЗСУ вдарили по тренувальному полігону армії РФ у Запорізькій області — відео

ЗСУ вдарили по тренувальному полігону окупантів на Запоріжжі

Як зазначається, удар по російському полігону був завданий за допомогою високоточних реактивних боєприпасів GMLRS M30A1 DPICM, які мають велику кількість попередньо сформованих уламків, що ефективно знищують живу силу ворога.

На відеозаписі видно, що під час удару на полігоні знаходилися десятки російських військових. Однак офіційної інформації про кількість знищених солдатів на цьому полігоні не надано.

До слова, наразі окупаційні війська РФ активізували підготовку тренувальних комплексів на тимчасово захоплених територіях, де проходять навчання як особового складу, так і бронетанкових з'єднань.

Більшість з цих полігонів знаходяться в зоні досяжності української реактивної артилерії, яка вже не раз завдавала по них ударів.

Що відомо про втрати армії РФ за добу

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1450 російських загарбників, а з техніки знищено: