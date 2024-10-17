Между ВСУ и армией РФ произошло 120 боестолкновений с начала суток

С начала суток 17 октября произошло более 120 боевых столкновений. Оккупанты продолжают применять авиацию, в частности КАБы, и атаковать почти на всех направлениях востока и юга нашей страны, особенно активно на Покровском и Кураховском направлениях.

Актуальная ситуация на разных направлениях фронта 17 октября

Оперативная информация по состоянию на 16.00 17.10.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Оккупант не прекращает применять артиллерию и авиацию по территории Черниговской и Сумской областей. Под вражескими обстрелами оказались районы населенных пунктов, таких как Бессалевка, Бачевск, Сытное, Высокое, Краснополье, Волковка, Горск, Бучки, Свободная Слобода, Мирополье, Покровка, Шалыгино, Малушино, Гремяч, Блешня, Александровка. Также авиация противника нанесла удар в районе Мирополья, сбросив при этом две управляемые авиабомбы.

По имеющейся информации в настоящее время, россияне нанесли четыре авиаудара по территории Курской области РФ, применив десять КАБов.

На Харьковском направлении сегодня произошло три боевых столкновения. Наши войска отразили атаки врага в районах Волчанска и Старицы. Также враг нанес двух авиаударов в районе Писаревки и Старого Салтова, сбросив четыре КАБ.

Девять штурмовых действий захватчиков отражены нашими воинами вблизи Голубовки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Лозовой и Надежды на Купянском направлении. В районах Родникового и Лозовой ведутся еще три боестолкновения.

На Лиманском направлении враг атакует у Грековки, Дружелюбовки, Екатериновки, Новомихайловки, Новосадового, Невского, Торского, Серебрянки и Белогоровки. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 16 боестолкновений, из которых шесть продолжаются до сих пор.

На Северском направлении оккупанты активно применяют авиацию. Потерпели удары КАБами Северск и Звановка.

Продолжаются бои в районах Григоровки, Миньковки, Часового Яра и Ивановского на Краматорском направлении, где противник пытается продвигаться на позиции украинских защитников.

На Торецком направлении противник шесть раз атаковал позиции наших войск. В настоящее время бои продолжаются вблизи Торецка, Нелиповки и Щербановки.

На Покровском направлении. В районах населенных пунктов Сухая Балка, Луч, Сухой Яр, Лисовка, Селидово — ведутся ожесточенные бои. Сейчас враг предпринял 23 попытки штурма украинских позиций.

Горячее всего на Кураховском направлении длится десять боестолкновений в районах Измайловки, Новодмитровки, Курахового, Антоновки, Константиновки и Водяного. Еще 22 вражеских штурма в районах Звездного, Острого, Георгиевки, Екатериновки уже отбиты нашими защитниками.

На Времивском направлении было отражено пять штурмовых действий противника близ Богоявления, один вражеский штурм продолжается.

На Ореховском направлении захватчики используют авиацию в районе Новоданиловки.

На Приднепровском направлении наши защитники отразили одну атаку врага.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки ликвидировали 1420 российских захватчиков, а по технике уничтожено: