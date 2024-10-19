ВСУ ликвидировали 97 окупантов РФ на Покровском направлении

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории. Всего с начала суток 19 октября произошло 138 боевых столкновений.
Главные тезисы
- Украинские защитники на разных направлениях фронта продолжают решительно отражать атаки врага, ликвидируя оккупантов и нанося потери их технике.
- С начала суток произошло 138 боевых столкновений, в результате чего украинцы успешно отразили многочисленные атаки российских захватчиков.
- На Покровском направлении ЗСУ наносят врагу существенные потери.
Актуальная ситуация на разных направлениях фронта
Оперативная информация по состоянию на 22.00 19.10.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
Российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных (три ракеты) и 57 авиационных (97 КАБ) ударов. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 607 дронов-камикадзе и произвели более 3 тыс. обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
На Харьковском направлении враг шесть раз атаковал оборонительные рубежи наших воинов недалеко от Старицы и Волчанска. По имеющейся информации, потери врага на данном направлении составили 74 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожены две единицы автомобильной техники и 25 БПЛА. Также наши воины повредили два автомобиля окупантов.
На Купянском направлении противник 16 раз проводил штурмы в районах Кучеривки, Колесниковки, Кругляковки и Лозовой. Украинские защитники отразили все атаки врага. Также захватчики нанесли авиационный удар по Купянску.
На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики десять раз атаковали позиции украинцев недалеко от Новомихайловки, Грековки, Тернов и Серебрянки. Силы обороны дали жесткий отпор россиянам, однако одно боеприкосновение продолжается до сих пор. Под ударами вражеской авиации оказались Новоегоровка и Терны.
На Северском направлении враг активных действий не проводил, однако наносил удары управляемыми авиабомбами по Северску и Резниковке, совершал обстрелы позиций наших войск.
На Краматорском направлении наши защитники остановили три наступательных действия россиян вблизи Андреевки, Предтечиного и Ступочек, ситуация контролируемая.
На Торецком направлении россияне четыре раза атаковали силы обороны возле Торецка, Щербиновки и в направлении Александро-Шультино, два боестолкновения продолжаются. Захватническая армия активно применяла авиацию в течение дня, так были нанесены удары по районам Торецкая и Екатериновки.
С начала этих суток на Покровском направлении россияне 24 раза пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Миролюбовки, Луча и Селидового. Семь атак до сих пор продолжаются.
Противник несет значительные потери — сегодня на этом направлении было обезврежено 214 окупантов, 97 из них — безвозвратно. Также уничтожены автомобиль, четыре мотоцикла и противотанковый ракетный комплекс врага.
Горячее сегодня на Кураховском направлении. Враг, при поддержке авиации, 50 раз атаковал наши позиции вблизи Звездного, Новодмитровки, Желаемого Второго, Горняка, Георгиевки, Максимильяновки, Антоновки и Екатериновки. По уточненной информации, до сих пор идет 17 боеприкосновений.
На Времивском направлении захватчики совершили четыре наступательных действия недалеко от Новоукраинки и Богоявленки, все атаки отбиты украинскими воинами.
На Ореховском направлении враг пытался продвинуться вблизи Малой Токмачки. Украинские защитники отбили два вражеских штурма. Оккупант нанес авиационный удар по Запорожью, пострадали гражданские жители областного центра.
На Приднепровском направлении россияне шесть раз потерпели поражение, атакуя оборонительные рубежи украинцев.
Ситуация на фронте 18-19 октября
Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки произошло 202 боевых столкновений между российскими захватчиками и украинскими защитниками.
Армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив три ракеты, а также нанесла 64 авиационных удара, в том числе сбросила 91 управляемую авиабомбу.
Враг совершил более 3,5 тысяч обстрелов, из них 78 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражений более 1400 дронов-камикадзе.
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