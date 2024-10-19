ВСУ ликвидировали 97 окупантов РФ на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 22.00 19.10.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

Российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных (три ракеты) и 57 авиационных (97 КАБ) ударов. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 607 дронов-камикадзе и произвели более 3 тыс. обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении враг шесть раз атаковал оборонительные рубежи наших воинов недалеко от Старицы и Волчанска. По имеющейся информации, потери врага на данном направлении составили 74 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожены две единицы автомобильной техники и 25 БПЛА. Также наши воины повредили два автомобиля окупантов.

На Купянском направлении противник 16 раз проводил штурмы в районах Кучеривки, Колесниковки, Кругляковки и Лозовой. Украинские защитники отразили все атаки врага. Также захватчики нанесли авиационный удар по Купянску.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики десять раз атаковали позиции украинцев недалеко от Новомихайловки, Грековки, Тернов и Серебрянки. Силы обороны дали жесткий отпор россиянам, однако одно боеприкосновение продолжается до сих пор. Под ударами вражеской авиации оказались Новоегоровка и Терны.

На Северском направлении враг активных действий не проводил, однако наносил удары управляемыми авиабомбами по Северску и Резниковке, совершал обстрелы позиций наших войск.

На Краматорском направлении наши защитники остановили три наступательных действия россиян вблизи Андреевки, Предтечиного и Ступочек, ситуация контролируемая.