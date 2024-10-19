Между ВСУ и армией РФ произошло 71 боевое столкновение с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 19.10.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

От террористических атак вражеской артиллерии пострадала Сеньковка Черниговской области, на Шостку враг сбросил четыре авиабомба, к сожалению, погибли и ранены. Также противник нанес 24 авиационных удара по территории Курской области, применив 34 КАБ.

На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил атаку в направлении Александро-Шультиного, сбросил управляемые авиационные бомбы на Торецк и Екатериновку.

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия совершила пять атак на позиции украинцев в районах Новомихайловки, Грековки, Тернов и Серебрянки. Бои продолжаются.

На Купянском направлении противник девять раз активно шел на позиции наших подразделений в районах Кучеривки, Колесниковки, Кругляковки и Лозовой, пять боеприкосновений продолжается. Украинские воины продолжают стойко удерживать оборону.

Сегодня на Харьковском направлении российские кафиры шесть раз штурмовали оборонительные рубежи украинского войска в районе Старицы и Волчанская. В настоящее время в четырех локациях продолжаются боевые столкновения.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли восемь попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча и Селидового. Силы обороны сдерживают давление, но в настоящее время отбили пять атак противника, три атаки — еще продолжается. Утраты неприятеля уточняются.

Продолжаются бои вблизи Звездного, Новодмитровки, Желаемого Второго, Горняка, Георгиевки, Максимильяновки, Антоновки и Екатериновки на Кураховском направлении. По уточненной информации, в этом районе за сегодняшний день отбиты семь из 21 атаки оккупационной армии. Идут ожесточенные бои.

На Времивском направлении противник, при поддержке авиации, дважды шел на штурм позиций наших подразделений недалеко от Новоукраинки и Богоявления. Продолжается два боестолкновения. Вражеская авиация нанесла удар управляемой авиационной бомбой по Богоявлению.

На Ореховском направлении украинскими подразделениями отражены две попытки кафиров атаковать наши позиции вблизи Малой Токмачки.