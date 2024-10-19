Между ВСУ и армией РФ произошло 71 боевое столкновение с начала суток

Ситуация на фронте характеризуется особенной активностью врага на Кураховском, Купянском и Покровском направлениях. Всего с начала суток произошло 71 боевое столкновение.
Главные тезисы
- Ситуация на фронте характеризуется проведением 71 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.
- Украинские военные эффективно удерживают оборону и отражают атаки врага в различных районах.
- Российская армия понесла значительные потери с начала полномасштабного вторжения в Украину, включая личный состав, технику и вооружение.
Актуальная ситуация на разных направлениях фронта 19 октября
Оперативная информация по состоянию на 16.00 19.10.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
От террористических атак вражеской артиллерии пострадала Сеньковка Черниговской области, на Шостку враг сбросил четыре авиабомба, к сожалению, погибли и ранены. Также противник нанес 24 авиационных удара по территории Курской области, применив 34 КАБ.
Сегодня на Харьковском направлении российские кафиры шесть раз штурмовали оборонительные рубежи украинского войска в районе Старицы и Волчанская. В настоящее время в четырех локациях продолжаются боевые столкновения.
На Купянском направлении противник девять раз активно шел на позиции наших подразделений в районах Кучеривки, Колесниковки, Кругляковки и Лозовой, пять боеприкосновений продолжается. Украинские воины продолжают стойко удерживать оборону.
Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия совершила пять атак на позиции украинцев в районах Новомихайловки, Грековки, Тернов и Серебрянки. Бои продолжаются.
На Краматорском направлении захватчики совершали штурмовые действия позиций нашего войска вблизи Андреевки и Ступочек. Атаки враг отбит.
На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил атаку в направлении Александро-Шультиного, сбросил управляемые авиационные бомбы на Торецк и Екатериновку.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли восемь попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча и Селидового. Силы обороны сдерживают давление, но в настоящее время отбили пять атак противника, три атаки — еще продолжается. Утраты неприятеля уточняются.
Продолжаются бои вблизи Звездного, Новодмитровки, Желаемого Второго, Горняка, Георгиевки, Максимильяновки, Антоновки и Екатериновки на Кураховском направлении. По уточненной информации, в этом районе за сегодняшний день отбиты семь из 21 атаки оккупационной армии. Идут ожесточенные бои.
На Времивском направлении противник, при поддержке авиации, дважды шел на штурм позиций наших подразделений недалеко от Новоукраинки и Богоявления. Продолжается два боестолкновения. Вражеская авиация нанесла удар управляемой авиационной бомбой по Богоявлению.
На Ореховском направлении украинскими подразделениями отражены две попытки кафиров атаковать наши позиции вблизи Малой Токмачки.
На Приднепровском направлении захватчик не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций, так сегодня им было совершено пять атакующих действий, в настоящее время одно боестолкновение продолжается.
Потери армии РФ по состоянию на 19 октября 2024 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 19.10.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 677 180 (+1 380) человек,
танков — 9 035 (+8) ед,
боевых бронированных машин — 18 072 (+19) ед,
артиллерийских систем — 19 548 (+15) ед,
РСЗО — 1 232 (+0) ед,
средств ПВО — 978 (+0) ед,
самолетов — 369(+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 17 230 (+78) ед,
крылатых ракет — 2 623 (+3) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 26 946 (+38) ед,
специальной техники — 3473 (+25) ед.
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