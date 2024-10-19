Між ЗСУ та армією РФ відбулося 71 бойове зіткнення від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 19.10.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Від терористичних атак ворожої артилерії постраждала Сеньківка Чернігівської області, на Шостку ворог скинув чотири авіабомби, на жаль, є загиблі та поранені. Також противник завдав 24 авіаційних ударів по території Курської області, застосувавши 34 КАБ.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив атаку в напрямку Олександро-Шультиного, скинув керовані авіаційні бомби на Торецьк та Катеринівку.

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила п’ять атак на позиції українців в районах Новомихайлівки, Греківки, Тернів та Серебрянки. Бої тривають.

На Куп’янському напрямку противник дев’ять разів активно йшов на позиції наших підрозділів у районах Кучерівки, Колісниківки, Кругляківки та Лозової, п’ять боєзіткнень триває. Українські воїни продовжують стійко тримати оборону.

Сьогодні на Харківському напрямку російські окупанти шість разів штурмували оборонні рубежі українського війська в районі Стариці та Вовчанська. На даний час в чотирьох локаціях тривають бойові зіткнення.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вісім спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Миролюбівки, Променя та Селидового. Сили оборони стримують натиск, та на даний час відбили п’ять атак противника, три атаки — ще триває. Втрати ворога уточнюються.

Продовжуються бої поблизу Зоряного, Новодмитрівки, Желанного Другого, Гірника, Георгіївки, Мксимільянівки, Антонівки та Катеринівки на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, у цьому районі за сьогоднішній день відбито сім з 21 атаки окупаційної армії. Точаться запеклі бої.

На Времівському напрямку противник, за підтримки авіації, двічі йшов на штурм позицій наших підрозділів неподалік Новоукраїнки та Богоявленки. Триває два боєзіткнення. Ворожа авіація завдала удару керованою авіаційною бомбою по Богоявленці.

На Оріхівському напрямку українськими підрозділами відбито дві спроби окупантів атакувати наші позиції поблизу Малої Токмачки.