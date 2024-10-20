ЗСУ знищили понад 1300 солдатів РФ, 12 танків та 39 ББМ

На Покровському напрямку наші захисники відбили 27 штурмових дій в районах населених пунктів Миролюбівки, Променя та Селидового, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового.