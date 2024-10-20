Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 678 520 військових.
Головні тези:
- ЗСУ знищили понад 1300 солдатів РФ, 12 танків та 39 ББМ в ході військових операцій.
- За добу з фронту надійшла інформація про 164 бойові зіткнення, де українські сили відбили атаки противника на різних напрямках.
- Загальна кількість втрат російської армії під час вторгнення в Україну перевищує 670 000 військових.
- Українські сили успішно ліквідовують техніку та технічне забезпечення російських військ.
- Найбільша концентрація ворожих атак була зафіксована поблизу населеного пункту Селидове.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1340 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9047 (+12) од.;
бойових броньованих машин — 18 111 (+39) од.;
артилерійських систем — 19 565 (+17) од.;
РСЗВ — 1232 од.;
засоби ППО — 978 од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 329 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 17 287 (+57) од.;
крилатих ракет — 2624 (+1) од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 26 987 (+41) од.;
спеціальної техніки — 3476 (+3) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 164 бойових зіткнень.
На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 16. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Кучерівки, Колісниківки, Кругляківки та Лозової.
На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів неподалік Новомихайлівки, Греківки, Тернів та Серебрянки.
На Торецькому напрямку ворог здійснив чотири атаки неподалік Торецька, Щербинівки та в напрямку Олександро-Шультине.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 60 атак біля Зоряного, Новодмитрівки, Желанного Другого, Гірника, Георгіївки, Максимільянівки, Антонівки та Катеринівки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.
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