ВСУ уничтожили более 1300 солдат РФ, 12 танков и 39 ББМ

На Покровском направлении наши защитники отразили 27 штурмовых действий в районах населенных пунктов Миролюбовки, Луча и Селидового, где захватчики при поддержке авиации пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Селидовой.