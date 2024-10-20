ВСУ уничтожили более 1300 солдат РФ, 12 танков и 39 ББМ

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 678520 военных.
Главные тезисы
- Силы обороны уничтожили более 1300 солдат РФ и значительное количество военной техники, включая танки, ББМ, артиллерию и авиацию.
- Общее количество потерь русской армии после начала вторжения составляет 678520 военных.
- За прошедшие сутки зафиксировано 164 боевых столкновения на различных направлениях, где украинские войска успешно отражали атаки противника.
- Наибольшая концентрация вражеских атак была зафиксирована в районе населенного пункта Селидовая.
- Украинские военные продолжают активные действия на фронте, успешно противостоя вражеским силам и нанося им значительные потери.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1340 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9047 (+12) ед;
боевых бронированных машин — 18 111 (+39) ед;
артиллерийских систем — 19 565 (+17) ед;
РСЗО — 1232 ед.;
средства ПВО — 978 ед;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 329 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 17 287 (+57) ед;
крылатых ракет — 2624 (+1) ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 26 987 (+41) ед;
специальной техники — 3476 (+3) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 164 боевых столкновений.
На Купянском направлении количество атак в сутки составило 16. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Кучеровки, Колесниковки, Кругляковки и Лозовой.
На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз неподалеку от Новомихайловки, Грековки, Тернов и Серебрянки.
На Торецком направлении враг совершил четыре атаки неподалеку от Торецка, Щербиновки и в направлении Александро-Шультино.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 60 атак возле Звездного, Новодмитровки, Желаемого Второго, Горняка, Георгиевки, Максимильяновки, Антоновки и Екатериновки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.
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