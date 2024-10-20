ВСУ уничтожили более 1300 солдат РФ, 12 танков и 39 ББМ
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1300 солдат РФ, 12 танков и 39 ББМ

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1300 солдат РФ, 12 танков и 39 ББМ
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 678520 военных.

Главные тезисы

  • Силы обороны уничтожили более 1300 солдат РФ и значительное количество военной техники, включая танки, ББМ, артиллерию и авиацию.
  • Общее количество потерь русской армии после начала вторжения составляет 678520 военных.
  • За прошедшие сутки зафиксировано 164 боевых столкновения на различных направлениях, где украинские войска успешно отражали атаки противника.
  • Наибольшая концентрация вражеских атак была зафиксирована в районе населенного пункта Селидовая.
  • Украинские военные продолжают активные действия на фронте, успешно противостоя вражеским силам и нанося им значительные потери.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1340 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 9047 (+12) ед;

  • боевых бронированных машин — 18 111 (+39) ед;

  • артиллерийских систем — 19 565 (+17) ед;

  • РСЗО — 1232 ед.;

  • средства ПВО — 978 ед;

  • самолетов — 369 ед.;

  • вертолетов — 329 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 17 287 (+57) ед;

  • крылатых ракет — 2624 (+1) ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 26 987 (+41) ед;

  • специальной техники — 3476 (+3) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 164 боевых столкновений.

  • На Купянском направлении количество атак в сутки составило 16. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Кучеровки, Колесниковки, Кругляковки и Лозовой.

  • На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз неподалеку от Новомихайловки, Грековки, Тернов и Серебрянки.

  • На Торецком направлении враг совершил четыре атаки неподалеку от Торецка, Щербиновки и в направлении Александро-Шультино.

На Покровском направлении наши защитники отразили 27 штурмовых действий в районах населенных пунктов Миролюбовки, Луча и Селидового, где захватчики при поддержке авиации пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Селидовой.

  • На Кураховском направлении Силы обороны отразили 60 атак возле Звездного, Новодмитровки, Желаемого Второго, Горняка, Георгиевки, Максимильяновки, Антоновки и Екатериновки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

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