ВСУ уничтожили более 1700 окупантов РФ, 24 танка и систему ПВО
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1700 окупантов РФ, 24 танка и систему ПВО

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1700 окупантов РФ, 24 танка и систему ПВО
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 680 230 военных.

Главные тезисы

  • Сили обороны Украины уничтожили более 1700 российских захватчиков на востоке страны.
  • С начала вторжения общее количество потерь российской армии на Донбассе составляет 680 230 военных.
  • За одни сутки уничтожено 24 танка, более 60 бронемашин, 24 артиллерийских систем и другая военная техника вооруженных сил РФ.
  • На фронте зафиксировано 197 боевых столкновений, в том числе на Купянском, Лиманском, Покровском и других направлениях.
  • Украинские военные успешно отражают атаки противника и продолжают сдерживать неприятеля на фронте в Донецкой и Луганской областях.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1710 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 9071 (+24) ед;

  • боевых бронированных машин — 18175 (+64) ед;

  • артиллерийских систем — 19589 (+24) ед;

  • РСЗО — 1232 ед.;

  • средства ПВО — 979 (+1) ед;

  • самолетов — 369 ед.;

  • вертолетов — 329 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 17333 (+46) ед;

  • крылатые ракеты — 2624 ед;

  • корабли/катера — 28 ед;

  • подводные лодки — 1 ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 27034 (+47) ед;

  • специальная техника — 3479 (+3) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 197 боевых столкновений.

  • Число боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло 12. Силы обороны отражали атаки окупантов в районах Голубовки, Колесниковки, Лозовой, Песчаного, Вишневого и Новоосинового.

  • На Лиманском направлении наши войска остановили 20 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Грековки, Новомихайловки, Ямполевки, Новосадового, Тернов, Заречного и Серебрянского лесничества.

  • Враг пять раз пытался продвинуться вперед в районе Торецка и Щербиновки.

46 атак, такое количество за прошедшие сутки отбито нашими защитниками на Покровском направлении. Враг пытался продвинуться недалеко от населенных пунктов Михайловка, Воздвиженка, Миролюбовка, Новотроицкое и Сухой Яр. Основные же усилия враг сосредотачивал в районах Селидового и Луча, где произошло соответственно 22 и 9 боеприкосновений.

  • Силы обороны продолжают сдерживать неприятеля на Кураховском направлении. В районах населенных пунктов Горняк, Новодмитровка, Кураховка, Константиновка, Максимилиановка, Антоновка, Курахово, Водяное оккупанты 59 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.

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