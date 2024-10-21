ВСУ уничтожили более 1700 окупантов РФ, 24 танка и систему ПВО

46 атак, такое количество за прошедшие сутки отбито нашими защитниками на Покровском направлении. Враг пытался продвинуться недалеко от населенных пунктов Михайловка, Воздвиженка, Миролюбовка, Новотроицкое и Сухой Яр. Основные же усилия враг сосредотачивал в районах Селидового и Луча, где произошло соответственно 22 и 9 боеприкосновений.