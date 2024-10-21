ВСУ уничтожили более 1700 окупантов РФ, 24 танка и систему ПВО

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 680 230 военных.
Главные тезисы
- Сили обороны Украины уничтожили более 1700 российских захватчиков на востоке страны.
- С начала вторжения общее количество потерь российской армии на Донбассе составляет 680 230 военных.
- За одни сутки уничтожено 24 танка, более 60 бронемашин, 24 артиллерийских систем и другая военная техника вооруженных сил РФ.
- На фронте зафиксировано 197 боевых столкновений, в том числе на Купянском, Лиманском, Покровском и других направлениях.
- Украинские военные успешно отражают атаки противника и продолжают сдерживать неприятеля на фронте в Донецкой и Луганской областях.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1710 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9071 (+24) ед;
боевых бронированных машин — 18175 (+64) ед;
артиллерийских систем — 19589 (+24) ед;
РСЗО — 1232 ед.;
средства ПВО — 979 (+1) ед;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 329 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 17333 (+46) ед;
крылатые ракеты — 2624 ед;
корабли/катера — 28 ед;
подводные лодки — 1 ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 27034 (+47) ед;
специальная техника — 3479 (+3) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 197 боевых столкновений.
Число боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло 12. Силы обороны отражали атаки окупантов в районах Голубовки, Колесниковки, Лозовой, Песчаного, Вишневого и Новоосинового.
На Лиманском направлении наши войска остановили 20 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Грековки, Новомихайловки, Ямполевки, Новосадового, Тернов, Заречного и Серебрянского лесничества.
Враг пять раз пытался продвинуться вперед в районе Торецка и Щербиновки.
Силы обороны продолжают сдерживать неприятеля на Кураховском направлении. В районах населенных пунктов Горняк, Новодмитровка, Кураховка, Константиновка, Максимилиановка, Антоновка, Курахово, Водяное оккупанты 59 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.
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