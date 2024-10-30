Силы ПВО сбили 33 вражеских "шахеда" во время атаки РФ на Украину

Ночью 30 октября войска РФ атаковали Украину 62 дронами и беспилотниками неустановленного типа. Силы ПВО сбили 33 "шахеда", еще 25 были локационно потеряны.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, по состоянию на 07.00 подтверждены убытки 33 вражеских БПЛА в Киевской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях.

25 беспилотников локационно потеряно. Информация уточняется и обновляется.

Фото — t.me/kpszsu

Также сообщается, что тактическая авиация противника постоянно наносит удары управляемыми авиабомбами по прифронтовой территории на Сумском, Харьковском и Донецком направлениях.

Воздушное нападение отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В Киеве возникли пожары в результате падения обломков дронов РФ

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе горят нежилые помещения, а также пожар произошел в квартире жилого дома.

В Соломенском районе пожар в одной из квартир в жилом доме. Одной пострадавшей медики оказали помощь на месте, — сообщил Кличко. Поделиться

Также в КМВА сообщили, что по еще одному адресу в Соломенском районе из-за атаки БпЛА зафиксировано возгорание в многоэтажном административном здании. Информация уточняется.

В жилом доме в Соломенском районе, куда попали обломки дрона, девять пострадавших. Среди них — 11-летняя девочка. Всем медики оказали помощь на месте. Поделиться

Пожар в жилом доме в Соломенском районе ликвидирован. Спасательные службы работают на месте. Медики тоже дежурят на месте.

В ГСЧС сообщили, в результате атаки БПЛА произошло возгорание на 2 и 3 этажах 9-этажки. Пожар был ликвидирован на площади 40 кв. м.

Также пожар возник в 6-этажном административном здании. Возгорание ликвидировали.