Силы ПВО сбили 33 вражеских "шахеда" во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 33 вражеских "шахеда" во время атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 33 вражеских "шахеда" во время атаки РФ на Украину
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Ночью 30 октября войска РФ атаковали Украину 62 дронами и беспилотниками неустановленного типа. Силы ПВО сбили 33 "шахеда", еще 25 были локационно потеряны.

Главные тезисы

  • Силы ПВО сбили 33 вражеских "шахеда" в результате атаки РФ на Украину.
  • Воздушные силы и зенитные ракетные войска активно отражают атаки вражеской авиации на прифронтовой территории.
  • Медики и спасательные службы работают на месте возгораний после падения обломков дронов РФ.
  • В октябре произошло 19 воздушных атак на столицу Украины со стороны российских сил.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, по состоянию на 07.00 подтверждены убытки 33 вражеских БПЛА в Киевской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях.

25 беспилотников локационно потеряно. Информация уточняется и обновляется.

Фото — t.me/kpszsu

Также сообщается, что тактическая авиация противника постоянно наносит удары управляемыми авиабомбами по прифронтовой территории на Сумском, Харьковском и Донецком направлениях.

Воздушное нападение отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В Киеве возникли пожары в результате падения обломков дронов РФ

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе горят нежилые помещения, а также пожар произошел в квартире жилого дома.

В Соломенском районе пожар в одной из квартир в жилом доме. Одной пострадавшей медики оказали помощь на месте, — сообщил Кличко.

Также в КМВА сообщили, что по еще одному адресу в Соломенском районе из-за атаки БпЛА зафиксировано возгорание в многоэтажном административном здании. Информация уточняется.

В жилом доме в Соломенском районе, куда попали обломки дрона, девять пострадавших. Среди них — 11-летняя девочка. Всем медики оказали помощь на месте.

Пожар в жилом доме в Соломенском районе ликвидирован. Спасательные службы работают на месте. Медики тоже дежурят на месте.

В ГСЧС сообщили, в результате атаки БПЛА произошло возгорание на 2 и 3 этажах 9-этажки. Пожар был ликвидирован на площади 40 кв. м.

Также пожар возник в 6-этажном административном здании. Возгорание ликвидировали.

Позже в КМВА добавили, что в октябре россияне совершили 19 воздушных атак на столицу.

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