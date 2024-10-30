Силы ПВО сбили 33 вражеских "шахеда" во время атаки РФ на Украину

Ночью 30 октября войска РФ атаковали Украину 62 дронами и беспилотниками неустановленного типа. Силы ПВО сбили 33 "шахеда", еще 25 были локационно потеряны.
Главные тезисы
- Силы ПВО сбили 33 вражеских "шахеда" в результате атаки РФ на Украину.
- Воздушные силы и зенитные ракетные войска активно отражают атаки вражеской авиации на прифронтовой территории.
- Медики и спасательные службы работают на месте возгораний после падения обломков дронов РФ.
- В октябре произошло 19 воздушных атак на столицу Украины со стороны российских сил.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, по состоянию на 07.00 подтверждены убытки 33 вражеских БПЛА в Киевской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях.
25 беспилотников локационно потеряно. Информация уточняется и обновляется.
Также сообщается, что тактическая авиация противника постоянно наносит удары управляемыми авиабомбами по прифронтовой территории на Сумском, Харьковском и Донецком направлениях.
Воздушное нападение отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
В Киеве возникли пожары в результате падения обломков дронов РФ
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе горят нежилые помещения, а также пожар произошел в квартире жилого дома.
Также в КМВА сообщили, что по еще одному адресу в Соломенском районе из-за атаки БпЛА зафиксировано возгорание в многоэтажном административном здании. Информация уточняется.
Пожар в жилом доме в Соломенском районе ликвидирован. Спасательные службы работают на месте. Медики тоже дежурят на месте.
В ГСЧС сообщили, в результате атаки БПЛА произошло возгорание на 2 и 3 этажах 9-этажки. Пожар был ликвидирован на площади 40 кв. м.
Также пожар возник в 6-этажном административном здании. Возгорание ликвидировали.
Позже в КМВА добавили, что в октябре россияне совершили 19 воздушных атак на столицу.
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