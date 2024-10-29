РФ атаковала Украину баллистикой и "шахедами". Силы ПВО сбили 26 дронов
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала Украину баллистикой и "шахедами". Силы ПВО сбили 26 дронов

Воздушные Силы ВСУ
РФ атаковала Украину баллистикой и "шахедами". Силы ПВО сбили 26 дронов
Read in English
Читати українською

В ночь на 29 октября армия РФ атаковала Украину "Искандером", 48 "шахедами" и дронами неустановленного типа. Воздушные силы уничтожили 26 вражеских беспилотников.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, в ночь на 29 октября враг нанес удар баллистической ракетой "Искандер-М" по Кривому Рогу из временно оккупированного Крыма, атаковал 48 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа по направлениям Орел и Курск — РФ.

По состоянию на 09.00 подтверждено избиение 26 вражеских БПЛА, 20 беспилотников локационно потеряно, один вернулся в Россию. Информация уточняется и обновляется.

Фото — t.me/kpszsu

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Черниговской и Полтавской областях.

В Воздушных силах напоминают, что авиация противника круглосуточно запускает управляемые авиабомбы по прифронтовой территории по разным направлениям.

Что известно о последствиях атаки РФ по Украине

Ночью армия РФ нанесла удар по Харькову. Россияне попали в частный дом в Основянском районе.

В результате атаки 4 дома разрушены полностью, еще 19 повреждены. Из-под завалов извлекли тела 4 погибших (2 женщины и 2 мужчин).

В результате ночной атаки РФ также 6 человек пострадали в Соломенском районе Киева (падение обломков БпЛА).

В Кривом Роге погиб 1 человек, 14 травмированы. Спасатели спасли 5 человек, ликвидировали пожар на площади 500 кв. м. Повреждены более 10 домов, уничтожены 12 гаражей.

Также ночью российские оккупанты атаковали Станислав Херсонской области. Там пострадали двое взрослых и двое детей.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Массированная атака РФ на Украину. ПВО уничтожила 44 ударных дрона
Воздушные Силы ВСУ
В Днепре и Киеве есть погибшие в результате атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО сбили 41 "шахед" во время атаки РФ на Украину
Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 41 "шахед" во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО сбили 66 дронов во время атаки РФ на Украину
Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 66 дронов во время атаки РФ на Украину

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?