РФ атаковала Украину баллистикой и "шахедами". Силы ПВО сбили 26 дронов

В ночь на 29 октября армия РФ атаковала Украину "Искандером", 48 "шахедами" и дронами неустановленного типа. Воздушные силы уничтожили 26 вражеских беспилотников.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, в ночь на 29 октября враг нанес удар баллистической ракетой "Искандер-М" по Кривому Рогу из временно оккупированного Крыма, атаковал 48 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа по направлениям Орел и Курск — РФ.

По состоянию на 09.00 подтверждено избиение 26 вражеских БПЛА, 20 беспилотников локационно потеряно, один вернулся в Россию. Информация уточняется и обновляется.

Фото — t.me/kpszsu

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Черниговской и Полтавской областях.

В Воздушных силах напоминают, что авиация противника круглосуточно запускает управляемые авиабомбы по прифронтовой территории по разным направлениям.

Что известно о последствиях атаки РФ по Украине

Ночью армия РФ нанесла удар по Харькову. Россияне попали в частный дом в Основянском районе.

В результате атаки 4 дома разрушены полностью, еще 19 повреждены. Из-под завалов извлекли тела 4 погибших (2 женщины и 2 мужчин).

В результате ночной атаки РФ также 6 человек пострадали в Соломенском районе Киева (падение обломков БпЛА).

В Кривом Роге погиб 1 человек, 14 травмированы. Спасатели спасли 5 человек, ликвидировали пожар на площади 500 кв. м. Повреждены более 10 домов, уничтожены 12 гаражей.

Также ночью российские оккупанты атаковали Станислав Херсонской области. Там пострадали двое взрослых и двое детей.