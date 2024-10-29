РФ атакувала Україну балістикою та "шахедами". Сили ППО збили 26 дронів

У ніч на 29 жовтня армія РФ атакувала Україну “Іскандером”, 48 “шахедами” та дронами невстановленого типу. Повітряні сили знищили 26 ворожих безпілотників.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, у ніч на 29 жовтня ворог завдав удару балістичною ракетою "Іскандер-М" по Кривому Рогу із тимчасово окупованого Криму, атакував 48-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел та Курськ — РФ.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 26 ворожих БпЛА, 20 безпілотників локаційно втрачено, один — повернувся в Росію. Інформація уточнюється та оновлюється.

Фото — t.me/kpszsu

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.

В Повітряних силах нагадують, що авіація противника цілодобово запускає керовані авіабомби по прифронтовій території на різних напрямках.

Що відомо про наслідки атаки РФ по Україні

Вночі армія РФ завдала удару по Харкову. Росіяни поцілили у приватний будинок в Основʼянському районі.

Внаслідок атаки 4 будинки зруйновано повністю, ще 19 пошкоджені. З-під завалів дістали тіла 4 загиблих (2 жінки та 2 чоловіків).

Внаслідок нічної атаки РФ також 6 осіб постраждало в Соломʼянському районі Києва (падіння уламків БпЛА).

У Кривому Розі загинула 1 людина, 14 травмовано. Рятувальники врятували 5 людей, ліквідували пожежу на площі 500 кв. м. Пошкоджено понад 10 будинків, знищено 12 гаражів.

Також вночі російські окупанти атакували Станіслав Херсонської області. Там постраждали двоє дорослих і двоє дітей.