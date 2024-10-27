Сили ППО збили 41 "шахед" під час атаки РФ на Україну

У ніч на 27 жовтня російські окупанти атакували Україну 80 ударними БпЛА Shahed та безпілотниками невстановленого типу. Сили ППО збили 41 дрон.
Головні тези:
- Сили ППО успішно збили 41 дрон внаслідок атаки РФ на Україну за допомогою ударних дронів та безпілотників невстановленого типу.
- У результаті атаки в Одеській, Київській та інших областях збито більше половини ворожих дронів, що виявилися загрозою для безпеки жителів та інфраструктури.
- На окремих територіях спостерігались матеріальні збитки через падіння уламків дронів, але без жертв серед мешканців.
- Атаки дронів також поширились на Київщину та Черкаську область, де вчасна реакція сил ППО дозволила запобігти серйозним наслідкам.
- Розкрито, що внаслідок атаки знищено 32 російські безпілотники, а один з них відправився у Білорусь, підкреслюючи агресивні наміри РФ проти України.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну
Як повідомляють військові, у ніч на 27 жовтня окупанти РФ атакували 80-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 09.30 підтверджено збиття 41 ворожого БпЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Більшість ворожих БпЛА збито на Одещині та Київщині.
Крім того, 32 російських безпілотники локаційно втрачено, один полетів у напрямку Білорусі.
Що відомо про наслідки атаки РФ на Україну
Як повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко, вночі ворог знову атакував Київську область ударними дронами. В регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі знищені.
Попри те, що влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено, а постраждалих немає, в одному з районів є пошкодження через падіння уламків дронів.
Також сталося загоряння лісової підстилки.
Окрім цього дрони в ніч на 27 жовтня атакували Черкаську область. В регіоні сталася пожежа на інфраструктурному об'єкті. За даними голови ОВА, пожежу оперативно ліквідовано.
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