Сили ППО збили 41 "шахед" під час атаки РФ на Україну

У ніч на 27 жовтня російські окупанти атакували Україну 80 ударними БпЛА Shahed та безпілотниками невстановленого типу. Сили ППО збили 41 дрон.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як повідомляють військові, у ніч на 27 жовтня окупанти РФ атакували 80-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.30 підтверджено збиття 41 ворожого БпЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Більшість ворожих БпЛА збито на Одещині та Київщині.

Фото — t.me/kpszsu

Крім того, 32 російських безпілотники локаційно втрачено, один полетів у напрямку Білорусі.

Що відомо про наслідки атаки РФ на Україну

Як повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко, вночі ворог знову атакував Київську область ударними дронами. В регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі знищені.

Попри те, що влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено, а постраждалих немає, в одному з районів є пошкодження через падіння уламків дронів.

В одному з районів області внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено один приватний будинок та два автомобілі. У будинку вибиті вікна, пошкоджено паркан, — зазначив голова ОВА. Поширити

Також сталося загоряння лісової підстилки.

Окрім цього дрони в ніч на 27 жовтня атакували Черкаську область. В регіоні сталася пожежа на інфраструктурному об'єкті. За даними голови ОВА, пожежу оперативно ліквідовано.