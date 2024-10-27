Сили ППО збили 41 "шахед" під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 41 "шахед" під час атаки РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО збили 41 "шахед" під час атаки РФ на Україну
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У ніч на 27 жовтня російські окупанти атакували Україну 80 ударними БпЛА Shahed та безпілотниками невстановленого типу. Сили ППО збили 41 дрон.

Головні тези:

  • Сили ППО успішно збили 41 дрон внаслідок атаки РФ на Україну за допомогою ударних дронів та безпілотників невстановленого типу.
  • У результаті атаки в Одеській, Київській та інших областях збито більше половини ворожих дронів, що виявилися загрозою для безпеки жителів та інфраструктури.
  • На окремих територіях спостерігались матеріальні збитки через падіння уламків дронів, але без жертв серед мешканців.
  • Атаки дронів також поширились на Київщину та Черкаську область, де вчасна реакція сил ППО дозволила запобігти серйозним наслідкам.
  • Розкрито, що внаслідок атаки знищено 32 російські безпілотники, а один з них відправився у Білорусь, підкреслюючи агресивні наміри РФ проти України.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як повідомляють військові, у ніч на 27 жовтня окупанти РФ атакували 80-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.30 підтверджено збиття 41 ворожого БпЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Більшість ворожих БпЛА збито на Одещині та Київщині.

Фото — t.me/kpszsu

Крім того, 32 російських безпілотники локаційно втрачено, один полетів у напрямку Білорусі.

Що відомо про наслідки атаки РФ на Україну

Як повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко, вночі ворог знову атакував Київську область ударними дронами. В регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі знищені.

Попри те, що влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено, а постраждалих немає, в одному з районів є пошкодження через падіння уламків дронів.

В одному з районів області внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено один приватний будинок та два автомобілі. У будинку вибиті вікна, пошкоджено паркан, — зазначив голова ОВА.

Також сталося загоряння лісової підстилки.

Окрім цього дрони в ніч на 27 жовтня атакували Черкаську область. В регіоні сталася пожежа на інфраструктурному об'єкті. За даними голови ОВА, пожежу оперативно ліквідовано.

"Без потерпілих. За попередніми даними, в цей час наші оборонці знищили три "Шахеди".

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