Сили ППО збили 40 дронів РФ під час масованої атаки на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 40 дронів РФ під час масованої атаки на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО збили 40 дронів РФ під час масованої атаки на Україну
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В ніч на 24 жовтня армія РФ запустила по Україні чотири ракети та 50 дронів. Нашій ППО вдалося збити 40 російських безпілотників.

Головні тези:

  • Українська ППО вдалося збити 40 російських безпілотників під час атаки на країну.
  • Російський противник запустив чотири ракети та 50 дронів, які були успішно нейтралізовані.
  • Повітряні сили та зенітна оборона України ефективно відбили напад, зафіксовано лише незначні матеріальні пошкодження.
  • Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки на території Київщини.
  • Спроможність українського ППО виявилася високою, а також не допущено падіння ракет на ціль.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, у ніч на 24 жовтня 2024 року противник атакував Україну:

  • двома крилатими ракетами Х-22 із літаків Ту-22М3 над акваторією Чорного моря

  • двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Брянської обл.

  • 50 ударними БпЛА типу «Shahed»

  • безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ та Крим.

Повітряний напад відбивла авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 8.30 підтверджено збиття 40 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Полтавській та Чернігівській областях.

Фото — t.me/kpszsu

Також зазначається, що 7 російських безпілотників локаційно втрачено, 1 — в повітряному просторі України, ще 2 — повернули у напрямку Росії та Білорусі.

Ворожі ракети не досягли своїх цілей. Бойова робота триває. Інформація оновлюється.

На Київщині внаслідок падіння уламків дронів є пошкодження

Як зазначається, в одному з районів Київської області внаслідок падіння уламків збитих дронів є незначні пошкодження вікон в будівлях двох підприємств.

Крім того, сталося пошкодження корпусу трансформатора та загорання трав'яного настилу. Пожежа ліквідована, — додає ОВА.

Наразі оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки.

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