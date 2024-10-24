Силы ПВО сбили 40 дронов РФ во время массированной атаки на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 40 дронов РФ во время массированной атаки на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 40 дронов РФ во время массированной атаки на Украину
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В ночь на 24 октября армия РФ запустила по Украине четыре ракеты и 50 дронов. Нашему ПВО удалось сбить 40 российских беспилотников.

Главные тезисы

  • Армия РФ атаковала Украину ракетами и дронами, но украинское ПВО сумело сбить 40 беспилотников.
  • Ведется боевая работа по фиксации последствий ночной атаки на Киевщине, где произошли незначительные повреждения.
  • Украинские Воздушные Силы и зенитные ракетные войска успешно отразили воздушное нападение РФ.
  • Более 40 вражеских беспилотников были сбиты в различных областях Украины, в том числе в Одесской, Киевской и др.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, в ночь на 24 октября 2024 года противник атаковал Украину:

  • двумя крылатыми ракетами Х-22 из самолетов Ту-22М3 над акваторией Черного моря.

  • двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства Брянской обл.

  • 50 ударными БпЛА типа «Shahed»

  • беспилотниками неустановленного типа по направлениям Орел, Курск и Крым.

Воздушное нападение отразила авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 8:30 подтверждено сбитие 40 вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Полтавской и Черниговской областях.

Фото — t.me/kpszsu

Также отмечается, что 7 российских беспилотников локационно потеряны, 1 — в воздушном пространстве Украины, еще 2 — вернули в направлении России и Беларуси.

Вражеские ракеты не достигли своих целей. Боевая работа продолжается. Информация обновляется.

На Киевщине в результате падения обломков дронов есть повреждения

Как отмечается, в одном из районов Киевской области в результате падения обломков сбитых дронов имеются незначительные повреждения окон в зданиях двух предприятий.

Кроме того, произошло повреждение корпуса трансформатора и возгорание травяного настила. Пожар ликвидирован, — добавляет ОВА.

В настоящее время оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки.

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