Силы ПВО сбили 40 дронов РФ во время массированной атаки на Украину

В ночь на 24 октября армия РФ запустила по Украине четыре ракеты и 50 дронов. Нашему ПВО удалось сбить 40 российских беспилотников.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, в ночь на 24 октября 2024 года противник атаковал Украину:

двумя крылатыми ракетами Х-22 из самолетов Ту-22М3 над акваторией Черного моря.

двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства Брянской обл.

50 ударными БпЛА типа «Shahed»

беспилотниками неустановленного типа по направлениям Орел, Курск и Крым.

Воздушное нападение отразила авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 8:30 подтверждено сбитие 40 вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Полтавской и Черниговской областях.

Фото — t.me/kpszsu

Также отмечается, что 7 российских беспилотников локационно потеряны, 1 — в воздушном пространстве Украины, еще 2 — вернули в направлении России и Беларуси.

Вражеские ракеты не достигли своих целей. Боевая работа продолжается. Информация обновляется.

На Киевщине в результате падения обломков дронов есть повреждения

Как отмечается, в одном из районов Киевской области в результате падения обломков сбитых дронов имеются незначительные повреждения окон в зданиях двух предприятий.

Кроме того, произошло повреждение корпуса трансформатора и возгорание травяного настила. Пожар ликвидирован, — добавляет ОВА. Поделиться

В настоящее время оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки.