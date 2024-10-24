Силы ПВО сбили 40 дронов РФ во время массированной атаки на Украину

В ночь на 24 октября армия РФ запустила по Украине четыре ракеты и 50 дронов. Нашему ПВО удалось сбить 40 российских беспилотников.
Главные тезисы
- Армия РФ атаковала Украину ракетами и дронами, но украинское ПВО сумело сбить 40 беспилотников.
- Ведется боевая работа по фиксации последствий ночной атаки на Киевщине, где произошли незначительные повреждения.
- Украинские Воздушные Силы и зенитные ракетные войска успешно отразили воздушное нападение РФ.
- Более 40 вражеских беспилотников были сбиты в различных областях Украины, в том числе в Одесской, Киевской и др.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, в ночь на 24 октября 2024 года противник атаковал Украину:
двумя крылатыми ракетами Х-22 из самолетов Ту-22М3 над акваторией Черного моря.
двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства Брянской обл.
50 ударными БпЛА типа «Shahed»
беспилотниками неустановленного типа по направлениям Орел, Курск и Крым.
Воздушное нападение отразила авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 8:30 подтверждено сбитие 40 вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Полтавской и Черниговской областях.
Также отмечается, что 7 российских беспилотников локационно потеряны, 1 — в воздушном пространстве Украины, еще 2 — вернули в направлении России и Беларуси.
Вражеские ракеты не достигли своих целей. Боевая работа продолжается. Информация обновляется.
На Киевщине в результате падения обломков дронов есть повреждения
Как отмечается, в одном из районов Киевской области в результате падения обломков сбитых дронов имеются незначительные повреждения окон в зданиях двух предприятий.
В настоящее время оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки.
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