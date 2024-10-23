Армия РФ атаковала дроном авто в Запорожской области — погибли 2 человека
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала дроном авто в Запорожской области — погибли 2 человека

Иван Федоров / Запорожская ОВА
Армия РФ атаковала дроном авто в Запорожской области — погибли 2 человека
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Армия РФ из дрона ударила по гражданскому автомобилю в Васильевском районе Запорожской области. В результате обстрела погибли два человека 40 и 73 лет.

Главные тезисы

  • Дрон армии РФ атаковал гражданский автомобиль в Запорожской области, погибли 2 человека 40 и 73 лет.
  • Российские войска атаковали ракетой центр города Запорожья, что привело к ранениям 6 человек и разрушениям гражданской инфраструктуры.
  • По официальной информации, в результате российской атаки было 2 погибших и 15 раненых, но число жертв продолжает увеличиваться.
  • Глава Запорожской ОВА Иван Федоров подтвердил увеличение числа погибших от российского ракетного удара до 3 человек, а количество пострадавших до 20 человек.

Россия убила гражданских в Запорожской области

Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, оккупанты попали по автомобилю, который двигался между поселками Степногорск и Приморское.

Погибли 40-летний и 70-летний мужчина.

РФ попала по Запорожью ракетой

21 октября российские войска атаковали ракетой центр города Запорожья. В результате обстрела 6 человек получили ранения, также повреждено большое количество гражданской инфраструктуры.

Затем стало известно о девяти людях, пострадавших в результате российской утренней атаки.

Двое находятся в тяжелом состоянии, пятеро - в состоянии средней тяжести, еще двое получили помощь медиков и будут лечиться дома.

По состоянию на 11:00 было известно более десяти поврежденных многоэтажек и более десяти домовладений частного сектора. Разрушены также и заведение дошкольного образования и общежитие.

По состоянию на 15:00 известно о двух погибших и 15 раненых в результате очередного террористического акта страны-агрессорки.

Впоследствии глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что количество погибших в результате российского ракетного удара баллистикой по центру Запорожья возросло до 3, еще 20 человек пострадали.

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