В Запорожье увеличилось количество пострадавших в результате авиаударов РФ

Число пострадавших в результате ударов армии РФ по Запорожье 19 октября возросло до восьми, среди них двое детей.

В результате авиаударов РФ по Запорожью пострадали двое детей

Число раненых возросло до 8 человек, среди них две девочки 9 и 13 лет. Таковы последствия вечерней атаки россиян на Запорожье по состоянию на данный момент.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

По его словам, дети находятся в больнице, их состояние медики оценивают как среднюю тяжесть.

Кроме того, три пострадавших — двое мужчин и женщина — после осмотра врачей и оказания первой помощи от госпитализации отказались. Остальные пострадавшие медики осматривают. Поделиться

В телеэфире начальник ОВА проинформировал, что РФ атаковала город двумя КАБами.

Первый КАБ попал по Набережной магистрали, в двухстах метрах от одного из гипермаркетов... Результат попадания — это поврежденные окна в коммерческих зданиях и многоэтажных домах вокруг. Все службы трудятся на месте. Иван Федоров Начальник Запорожской ОВА

Вторая авиабомба, по его словам, рухнула на открытой местности.

Взрыва не было, так что может быть неразорван снаряд, и там проходит спасательная операция силами спасателей ГСЧС. Будут развернуты места для обогрева, чтобы жители могли переждать, пока будет происходить обнаружение и обезвреживание снаряда.

Россия атаковала Запорожье авиабомбами

Вечером 19 октября в Запорожье раздались громкие взрывы. Российские войска нанесли удар по городу, в результате чего ранения получили четыре человека.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, россияне нанесли два удара КАБами по центру Запорожья. Поделиться

По состоянию на 18:50 известно о трех раненых. Также взрывной волной и обломками повреждены здания.

Позже количество раненых увеличилось до 4 человек.