В Запорожье увеличилось количество пострадавших в результате авиаударов РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Запорожье увеличилось количество пострадавших в результате авиаударов РФ

Иван Федоров / Запорожская ОВА
Запорожье
Read in English
Читати українською

Число пострадавших в результате ударов армии РФ по Запорожье 19 октября возросло до восьми, среди них двое детей.

Главные тезисы

  • Количество пострадавших в результате авиаударов РФ по Запорожью достигло восьми человек, в том числе двое детей.
  • Одна авиабомба попала на Набережную магистраль, вторая на открытую местность.
  • Дети и другие пострадавшие находятся в больнице, их состояние оценивается как средней тяжести. 

В результате авиаударов РФ по Запорожью пострадали двое детей

Число раненых возросло до 8 человек, среди них две девочки 9 и 13 лет. Таковы последствия вечерней атаки россиян на Запорожье по состоянию на данный момент.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

По его словам, дети находятся в больнице, их состояние медики оценивают как среднюю тяжесть.

Кроме того, три пострадавших — двое мужчин и женщина — после осмотра врачей и оказания первой помощи от госпитализации отказались. Остальные пострадавшие медики осматривают.

В телеэфире начальник ОВА проинформировал, что РФ атаковала город двумя КАБами.

Первый КАБ попал по Набережной магистрали, в двухстах метрах от одного из гипермаркетов... Результат попадания — это поврежденные окна в коммерческих зданиях и многоэтажных домах вокруг. Все службы трудятся на месте.

Иван Федоров

Иван Федоров

Начальник Запорожской ОВА

Вторая авиабомба, по его словам, рухнула на открытой местности.

Взрыва не было, так что может быть неразорван снаряд, и там проходит спасательная операция силами спасателей ГСЧС. Будут развернуты места для обогрева, чтобы жители могли переждать, пока будет происходить обнаружение и обезвреживание снаряда.

Россия атаковала Запорожье авиабомбами

Вечером 19 октября в Запорожье раздались громкие взрывы. Российские войска нанесли удар по городу, в результате чего ранения получили четыре человека.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, россияне нанесли два удара КАБами по центру Запорожья.

По состоянию на 18:50 известно о трех раненых. Также взрывной волной и обломками повреждены здания.

Позже количество раненых увеличилось до 4 человек.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ атаковала КАБами Запорожье — ранены 16 человек, среди них ребенок
Иван Федоров / Запорожская ОВА
РФ атаковала КАБами Запорожье — ранены 16 человек, среди них ребенок
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ атаковала Запорожье — пострадали 4 человека, есть разрушение домов
Иван Федоров / Запорожская ОВА
РФ атаковала Запорожье — пострадали 4 человека, есть разрушение домов
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Авиация РФ сбросила КАБы на Запорожье — есть раненые
Иван Федоров / Запорожская ОВА
КАБ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?