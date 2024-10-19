В Запорожье увеличилось количество пострадавших в результате авиаударов РФ

Число пострадавших в результате ударов армии РФ по Запорожье 19 октября возросло до восьми, среди них двое детей.
Главные тезисы
- Количество пострадавших в результате авиаударов РФ по Запорожью достигло восьми человек, в том числе двое детей.
- Одна авиабомба попала на Набережную магистраль, вторая на открытую местность.
- Дети и другие пострадавшие находятся в больнице, их состояние оценивается как средней тяжести.
В результате авиаударов РФ по Запорожью пострадали двое детей
Число раненых возросло до 8 человек, среди них две девочки 9 и 13 лет. Таковы последствия вечерней атаки россиян на Запорожье по состоянию на данный момент.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.
По его словам, дети находятся в больнице, их состояние медики оценивают как среднюю тяжесть.
В телеэфире начальник ОВА проинформировал, что РФ атаковала город двумя КАБами.
Вторая авиабомба, по его словам, рухнула на открытой местности.
Взрыва не было, так что может быть неразорван снаряд, и там проходит спасательная операция силами спасателей ГСЧС. Будут развернуты места для обогрева, чтобы жители могли переждать, пока будет происходить обнаружение и обезвреживание снаряда.
Россия атаковала Запорожье авиабомбами
Вечером 19 октября в Запорожье раздались громкие взрывы. Российские войска нанесли удар по городу, в результате чего ранения получили четыре человека.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
По состоянию на 18:50 известно о трех раненых. Также взрывной волной и обломками повреждены здания.
Позже количество раненых увеличилось до 4 человек.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-