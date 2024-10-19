Авиация РФ сбросила КАБы на Запорожье — есть раненые

Вечером 19 октября в Запорожье раздались громкие взрывы. Российские войска нанесли удар по городу, в результате чего ранения получили четыре человека.
Главные тезисы
- Российские войска нанесли удар по Запорожью, в результате чего ранены четыре человека и повреждены здания.
- Ситуация в регионе остается напряженной из-за угрозы применения управляемых авиационных бомб и продолжающихся атак.
- Медики оказывают помощь пострадавшим в результате атак на Запорожье, идет работа по ликвидации последствий ударов РФ.
Россия атаковала Запорожье авиабомбами
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
По его словам, россияне нанесли два удара КАБами по центру Запорожья.
По состоянию на 18:50 известно о трех раненых. Также взрывной волной и обломками повреждены здания.
Позднее стало известно об увеличении количества раненых до 4 особ.
До этого в регионе была объявлена угроза применения управляемых авиационных бомб (КАБов).
Что известно об атаке РФ на Запорожье
Утром 10 октября армия РФ атаковала управляемыми авиабомбами Запорожья. Четыре человека пострадали и разрушены частные жилые дома в результате российских ударов.
По состоянию на данный момент известно о двух пострадавших. Медики оказывают им помощь.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-