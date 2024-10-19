Авиация РФ сбросила КАБы на Запорожье — есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Авиация РФ сбросила КАБы на Запорожье — есть раненые

Иван Федоров / Запорожская ОВА
КАБ
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Вечером 19 октября в Запорожье раздались громкие взрывы. Российские войска нанесли удар по городу, в результате чего ранения получили четыре человека.

Главные тезисы

  • Российские войска нанесли удар по Запорожью, в результате чего ранены четыре человека и повреждены здания.
  • Ситуация в регионе остается напряженной из-за угрозы применения управляемых авиационных бомб и продолжающихся атак.
  • Медики оказывают помощь пострадавшим в результате атак на Запорожье, идет работа по ликвидации последствий ударов РФ.

Россия атаковала Запорожье авиабомбами

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, россияне нанесли два удара КАБами по центру Запорожья.

По состоянию на 18:50 известно о трех раненых. Также взрывной волной и обломками повреждены здания.

Позднее стало известно об увеличении количества раненых до 4 особ.

До этого в регионе была объявлена угроза применения управляемых авиационных бомб (КАБов).

Запорожье после удара российскими КАБами

Что известно об атаке РФ на Запорожье

Утром 10 октября армия РФ атаковала управляемыми авиабомбами Запорожья. Четыре человека пострадали и разрушены частные жилые дома в результате российских ударов.

Как сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, в Запорожье разрушены частные дома и есть пострадавшие. Таковы последствия утренней атаки россиян на область.

По состоянию на данный момент известно о двух пострадавших. Медики оказывают им помощь.

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Категория
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