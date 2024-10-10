РФ атаковала Запорожье — пострадали 4 человека, есть разрушение домов
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала Запорожье — пострадали 4 человека, есть разрушение домов

Иван Федоров / Запорожская ОВА
РФ атаковала Запорожье — пострадали 4 человека, есть разрушение домов
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Утром 10 октября армия РФ атаковала управляемыми авиабомбами Запорожья. Четыре человека пострадали и разрушены частные жилые дома в результате российских ударов.

Главные тезисы

  • Утром 10 октября РФ атаковала Запорожье управляемыми авиабомбами.
  • Четыре человека пострадали, разрушены частные дома.
  • Количество пострадавших увеличилось до 4, включая одного ребенка.
  • Российские войска также атаковали многоэтажку в Запорожье, погиб один человек.
  • Работы по ликвидации последствий авиаударов завершены.

Что известно об атаке РФ на Запорожье

Как сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, в Запорожье разрушены частные дома и есть пострадавшие. Таковы последствия утренней атаки россиян на область.

По состоянию на данный момент известно о двух пострадавших. Медики оказывают им помощь.

Впоследствии в ГСЧС добавили, что количество пострадавших возросло до 4, из них один ребенок.

Частично разрушены 5 частных домов, взрывной волной и обломками повреждены еще 5 домов, гараж и хозяйственная постройка. Чрезвычайники эвакуировали 5 жителей из поврежденных жилищ. Работы по ликвидации последствий авиаударов завершены, сообщили в ГСЧС.

РФ атаковала КАБами многоэтажку в Запорожье

1 октября российские войска атаковали КАБами Запорожья. Они попали по многоэтажке, известно о пяти раненых людях, одна — погибла.

Как сообщил глава Запорожской обладминистрации Иван Федоров, российские оккупанты нанесли 6 ударов по жилым кварталам и объектам инфраструктуры Запорожья.

Впоследствии стало известно, что количество раненых выросло до 6 человек.

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