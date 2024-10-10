РФ атаковала Запорожье — пострадали 4 человека, есть разрушение домов

Утром 10 октября армия РФ атаковала управляемыми авиабомбами Запорожья. Четыре человека пострадали и разрушены частные жилые дома в результате российских ударов.

Что известно об атаке РФ на Запорожье

Как сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, в Запорожье разрушены частные дома и есть пострадавшие. Таковы последствия утренней атаки россиян на область.

По состоянию на данный момент известно о двух пострадавших. Медики оказывают им помощь.

Впоследствии в ГСЧС добавили, что количество пострадавших возросло до 4, из них один ребенок.

Частично разрушены 5 частных домов, взрывной волной и обломками повреждены еще 5 домов, гараж и хозяйственная постройка. Чрезвычайники эвакуировали 5 жителей из поврежденных жилищ. Работы по ликвидации последствий авиаударов завершены, сообщили в ГСЧС. Поделиться

РФ атаковала КАБами многоэтажку в Запорожье

1 октября российские войска атаковали КАБами Запорожья. Они попали по многоэтажке, известно о пяти раненых людях, одна — погибла.

Как сообщил глава Запорожской обладминистрации Иван Федоров, российские оккупанты нанесли 6 ударов по жилым кварталам и объектам инфраструктуры Запорожья.