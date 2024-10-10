РФ атаковала Запорожье — пострадали 4 человека, есть разрушение домов

Утром 10 октября армия РФ атаковала управляемыми авиабомбами Запорожья. Четыре человека пострадали и разрушены частные жилые дома в результате российских ударов.
Главные тезисы
- Утром 10 октября РФ атаковала Запорожье управляемыми авиабомбами.
- Четыре человека пострадали, разрушены частные дома.
- Количество пострадавших увеличилось до 4, включая одного ребенка.
- Российские войска также атаковали многоэтажку в Запорожье, погиб один человек.
- Работы по ликвидации последствий авиаударов завершены.
Что известно об атаке РФ на Запорожье
Как сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, в Запорожье разрушены частные дома и есть пострадавшие. Таковы последствия утренней атаки россиян на область.
По состоянию на данный момент известно о двух пострадавших. Медики оказывают им помощь.
Впоследствии в ГСЧС добавили, что количество пострадавших возросло до 4, из них один ребенок.
РФ атаковала КАБами многоэтажку в Запорожье
1 октября российские войска атаковали КАБами Запорожья. Они попали по многоэтажке, известно о пяти раненых людях, одна — погибла.
Как сообщил глава Запорожской обладминистрации Иван Федоров, российские оккупанты нанесли 6 ударов по жилым кварталам и объектам инфраструктуры Запорожья.
Впоследствии стало известно, что количество раненых выросло до 6 человек.
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