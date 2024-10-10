РФ атакувала Запоріжжя — постраждало 4 людей, є руйнування будинків
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала Запоріжжя — постраждало 4 людей, є руйнування будинків

Іван Федоров / Запорізька ОВА
РФ атакувала Запоріжжя — постраждало 4 людей, є руйнування будинків
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Вранці 10 жовтня армія РФ атакувала керованими авіабомбами Запоріжжя. Чотири людини постраждали та зруйновані приватні житлові будинки внаслідок російської ударів.

Головні тези:

  • Армія РФ атакувала Запоріжжя керованими авіабомбами, результатом чого стали постраждання чотирьох людей та руйнування будинків.
  • Інформація про атаку РФ на Запоріжжя станом на зараз: зруйновані приватні будинки, чотири постраждалих, серед яких одна дитина.
  • Медична допомога надається постраждалим, а надзвичайники проводять ліквідацію наслідків авіаударів в Запоріжжі.
  • У минулих нападах на місто також було жертвою іншах поранені. Російські окупанти атакували житлові квартали і інфраструктуру міста.
  • Після атак в Запоріжжі кількість поранених зростає: відомо про чотирьох постраждалих під час останньої атаки.

Що відомо про атаку РФ на Запоріжжя

Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, у Запоріжжі зруйновано приватні будинки та є постраждалі. Такі наслідки ранішньої атаки росіян на область.

Станом на зараз відомо про 2 постраждалих. Медики надають їм допомогу.

Згодом у ДСНС додали, що кількість постраждалих зросла до 4, з них одна дитина. 

Частково зруйновано 5 приватних будинків, вибуховою хвилею і уламками пошкоджені ще 5 домівок, гараж і господарча споруда. Надзвичайники евакуювали 5 жителів з пошкоджених осель. Роботи з ліквідації наслідків авіаударів завершені, — повідомили в ДСНС.

РФ атакувала КАБами багатоповерхівку в Запоріжжі

1 жовтня російські війська атакували КАБами Запоріжжя. Вони влучили по багатоповерхівці, наразі відомо про п'ятьох поранених людей, одна — загинула.

Як повідомив голова Запорізької обладміністрації Іван Федоров, російські окупанти завдали 6 ударів по житлових кварталах й обʼєктах інфраструктури Запоріжжя.

Згодом стало відомо, що кількість поранених зросла до 6 людей.

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