РФ атакувала Запоріжжя — постраждало 4 людей, є руйнування будинків

Вранці 10 жовтня армія РФ атакувала керованими авіабомбами Запоріжжя. Чотири людини постраждали та зруйновані приватні житлові будинки внаслідок російської ударів.

Що відомо про атаку РФ на Запоріжжя

Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, у Запоріжжі зруйновано приватні будинки та є постраждалі. Такі наслідки ранішньої атаки росіян на область.

Станом на зараз відомо про 2 постраждалих. Медики надають їм допомогу.

Згодом у ДСНС додали, що кількість постраждалих зросла до 4, з них одна дитина.

Частково зруйновано 5 приватних будинків, вибуховою хвилею і уламками пошкоджені ще 5 домівок, гараж і господарча споруда. Надзвичайники евакуювали 5 жителів з пошкоджених осель. Роботи з ліквідації наслідків авіаударів завершені, — повідомили в ДСНС. Поширити

РФ атакувала КАБами багатоповерхівку в Запоріжжі

1 жовтня російські війська атакували КАБами Запоріжжя. Вони влучили по багатоповерхівці, наразі відомо про п'ятьох поранених людей, одна — загинула.

Як повідомив голова Запорізької обладміністрації Іван Федоров, російські окупанти завдали 6 ударів по житлових кварталах й обʼєктах інфраструктури Запоріжжя.