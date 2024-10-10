РФ атакувала Запоріжжя — постраждало 4 людей, є руйнування будинків

Вранці 10 жовтня армія РФ атакувала керованими авіабомбами Запоріжжя. Чотири людини постраждали та зруйновані приватні житлові будинки внаслідок російської ударів.
Головні тези:
- Армія РФ атакувала Запоріжжя керованими авіабомбами, результатом чого стали постраждання чотирьох людей та руйнування будинків.
- Інформація про атаку РФ на Запоріжжя станом на зараз: зруйновані приватні будинки, чотири постраждалих, серед яких одна дитина.
- Медична допомога надається постраждалим, а надзвичайники проводять ліквідацію наслідків авіаударів в Запоріжжі.
- У минулих нападах на місто також було жертвою іншах поранені. Російські окупанти атакували житлові квартали і інфраструктуру міста.
- Після атак в Запоріжжі кількість поранених зростає: відомо про чотирьох постраждалих під час останньої атаки.
Що відомо про атаку РФ на Запоріжжя
Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, у Запоріжжі зруйновано приватні будинки та є постраждалі. Такі наслідки ранішньої атаки росіян на область.
Станом на зараз відомо про 2 постраждалих. Медики надають їм допомогу.
Згодом у ДСНС додали, що кількість постраждалих зросла до 4, з них одна дитина.
РФ атакувала КАБами багатоповерхівку в Запоріжжі
1 жовтня російські війська атакували КАБами Запоріжжя. Вони влучили по багатоповерхівці, наразі відомо про п'ятьох поранених людей, одна — загинула.
Як повідомив голова Запорізької обладміністрації Іван Федоров, російські окупанти завдали 6 ударів по житлових кварталах й обʼєктах інфраструктури Запоріжжя.
Згодом стало відомо, що кількість поранених зросла до 6 людей.
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