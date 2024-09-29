У Запоріжжі завершили пошукові роботи після атаки РФ — постраждало 16 людей

У Запоріжжі кількість постраждалих через обстріл РФ збільшилась до 16 людей. Рятувальна операція закінчена.

У Запоріжжі постраждало 16 людей внаслідок російського обстрілу

Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, до медиків звернулися вже 16 людей, постраждалих від російської атаки на Запоріжжя.

Внаслідок обстрілу, загалом поранені дев'ять жінок, п'ять чоловіків та дві дитини — підліток 17 років та дівчинка 8 років.

У лікарні також залишаються дві постраждалі жінки.

Окрім того, в МВС України зазначили, що пошуково-рятувальні роботи на місці ударів завершені.

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29 вересня армія РФ атакувала КАБами місто Запоріжжя. Внаслідок атаки зруйновано низку будинків та спочатку було відомо про 5 поранених.

Щодо стану шести постраждалих, то двоє з шести чоловіки, решта — жінки. У лікарні двоє — одна людина у тяжкому стані, друга — в середньому. Четверо постраждалих від госпіталізації відмовилися.

За попередньою інформацією, росіяни 13 разів вгатили (попередньо — КАБами) по території обласного центру.

Також, за даними ОВА, через масовану атаку змінено рух поїздів на станціях Запоріжжя.

Після 9:00 з-під завалів у Запоріжжі врятували жінку, яку весь цей час шукали

На атаку на Запоріжжя відреагував президент України Володимир Зеленський. За його словами, за тиждень росіяни атакували Україну майже 900 КАБами та більше 300 "Шахедами" та більше 40 ракетами.