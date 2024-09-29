В Запорожье завершили поисковые работы после атаки РФ — пострадали 16 человек
Категория
Украина
Дата публикации

В Запорожье завершили поисковые работы после атаки РФ — пострадали 16 человек

Иван Федоров / Запорожская ОВА
В Запорожье завершили поисковые работы после атаки РФ — пострадали 16 человек
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В Запорожье количество пострадавших из-за обстрела РФ увеличилось до 16 человек. Спасательная операция окончена.

В Запорожье пострадали 16 человек в результате российских обстрелов

Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, к медикам обратились уже 16 человек, пострадавших от российской атаки на Запорожье.

В результате обстрела ранены девять женщин, пять мужчин и два ребенка — подросток 17 лет и девочка 8 лет.

В больнице также остаются две пострадавшие женщины.

Кроме того, в МВД Украины отметили, что поисково-спасательные работы на месте ушибов завершены.

РФ нанесла более 10 ударов по Запорожью

29 сентября армия РФ атаковала КАБами город Запорожье. В результате атаки разрушен ряд домов и сначала было известно о 5 раненых.

Что касается состояния шести пострадавших, то двое из шести мужчин, остальные женщины. В больнице двое — один человек в тяжелом состоянии, второй — в среднем. Четверо пострадавших от госпитализации отказались.

По предварительной информации, россияне 13 раз уготовили (предварительно — КАБами) по территории областного центра.

Также, по данным ОВА, из-за массированной атаки изменено движение поездов на станциях Запорожья.

После девяти часов из-под завалов в Запорожье спасли женщину, которую все это время искали.

На атаку на Запорожье отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, за неделю россияне атаковали Украину почти 900 КАБ и более 300 "Шахедами" и более 40 ракетами.

Российский удар по Запорожью сегодня — авиабомбы. Повреждены обычные жилые дома, в одном из них разрушен подъезд. Также есть повреждения городской инфраструктуры, железной дороги, — рассказал Зеленский.

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