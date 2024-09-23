В Запорожье выросло количество раненых в результате обстрела армией РФ

В результате ночных обстрелов РФ Запорожья, количество пострадавших увеличилось до 21 человека. Среди них 13 женщин и 8 мужчин, обратившихся за медицинской помощью.
Главные тезисы
- В результате ночных обстрелов российской армией Запорожья количество раненых возросло до 21 человека, включая 13 женщин и 8 мужчин.
- Большинство пострадавших получили минно-взрывные травмы, две женщины находятся в больнице в состоянии средней тяжести.
- В период с 22:19 до 23:04 22 сентября было нанесено 7 ударов, в результате которых пострадало 21 человек, нанесены повреждения гражданской инфраструктуре.
- 47 спасателей и 10 единиц техники были привлечены к ликвидации последствий обстрела в Запорожье, также зарегистрировано повреждение 13 жилых домов, 2 учебных заведений и 5 транспортных средств.
Число раненых в Запорожье возросло до 21
Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, большинство пострадавших получили минно-взрывные травмы.
После осмотра и оказания первой помощи большинство из них были отправлены домой для дальнейшего лечения.
В больнице остаются две женщины: 94-летняя и 23-летняя. Их состояние оценивается как средней тяжести, а врачи дают положительные прогнозы на выздоровление.
РФ атаковала КАБами Запорожья
Как сообщили в полиции, РФ в период с 22:19 до 23:04 22 сентября нанесла 7 ударов (предварительно, КАБ) по территории областного центра и района. Вражеские боеприпасы попали по объектам гражданской инфраструктуры.
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сначала сообщил, что известно о 13 пострадавших.
3 человека получили ранения в результате российских атак по Запорожью: 7 женщин, 5 мужчин и 15-летний парень.
Позже он сообщил, что количество раненых возросло до 16. Четверо из них госпитализированы.
В ГСЧС добавили, что были повреждены остекления и фасады многоквартирных домов и зданий. И удалось ликвидировать возгорание авто и балкона одной из квартир на общей площади 10 "квадратов".
В ГСЧС отметили, что всего на ликвидацию последствий вражеской атаки в Запорожье привлекалось 47 спасателей и 10 единиц техники.
Отмечается, что в результате массированного обстрела также известно о повреждении 13 жилых домов, двух учебных заведений, 5 транспортных средств.
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