В Запорожье выросло количество раненых в результате обстрела армией РФ

В результате ночных обстрелов РФ Запорожья, количество пострадавших увеличилось до 21 человека. Среди них 13 женщин и 8 мужчин, обратившихся за медицинской помощью.

Число раненых в Запорожье возросло до 21

Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, большинство пострадавших получили минно-взрывные травмы.

После осмотра и оказания первой помощи большинство из них были отправлены домой для дальнейшего лечения.

В больнице остаются две женщины: 94-летняя и 23-летняя. Их состояние оценивается как средней тяжести, а врачи дают положительные прогнозы на выздоровление.

РФ атаковала КАБами Запорожья

Как сообщили в полиции, РФ в период с 22:19 до 23:04 22 сентября нанесла 7 ударов (предварительно, КАБ) по территории областного центра и района. Вражеские боеприпасы попали по объектам гражданской инфраструктуры.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сначала сообщил, что известно о 13 пострадавших.

3 человека получили ранения в результате российских атак по Запорожью: 7 женщин, 5 мужчин и 15-летний парень.

Позже он сообщил, что количество раненых возросло до 16. Четверо из них госпитализированы.

В больнице в состоянии средней тяжести находятся четыре женщины. Другие пострадавшие лечатся дома, — уточнил глава ОВА. Поделиться

В ГСЧС добавили, что были повреждены остекления и фасады многоквартирных домов и зданий. И удалось ликвидировать возгорание авто и балкона одной из квартир на общей площади 10 "квадратов".

В ГСЧС отметили, что всего на ликвидацию последствий вражеской атаки в Запорожье привлекалось 47 спасателей и 10 единиц техники.