Армия РФ обстреляла Запорожскую область — погибли два человека

Российские военные нанесли удары по Запорожскому району авиационным вооружением. В результате атаки погибла женщина, еще два человека были ранены.

Что известно об атаке РФ на Запорожскую область

Как сообщил глава ОВА Иван Федоров, для ударов РФ использовала управляемые авиационные бомбы.

Одна женщина погибла, две ранены в результате атаки КАБами по территории Запорожского района. Поделиться

По его словам, россияне по меньшей мере четыре раза ударили по Камышевской и Новоалександровской общинам.

Взрывная волна и обломки русских бомб повредили частные дома и имущество.

Чуть позже глава ОВА добавил, что погибла 74-летняя женщина. Ранения получили две 67-летние женщины.

Что известно об обстреле Россией Запорожья

Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, обстрел был произведен противником около 23:00 2 сентября.

2 человека погибли, в том числе 8-летний мальчик.

Кроме того, еще два человека были ранены, среди которых 12-летняя девочка. Она была госпитализирована и сейчас в реанимации.

Также известно о частичном разрушении здания в результате российского удара. Поделиться

Взрывной волной и обломками повреждены многоэтажные дома, расположенные рядом.