Армия РФ обстреляла Запорожскую область — погибли два человека
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла Запорожскую область — погибли два человека

Иван Федоров / Запорожская ОВА
Армия РФ обстреляла Запорожскую область — погибли два человека
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Российские военные нанесли удары по Запорожскому району авиационным вооружением. В результате атаки погибла женщина, еще два человека были ранены.

Главные тезисы

  • Российская авиация нанесла удары по территории Запорожского района, в результате погибла женщина и двое человек были ранены.
  • Обстрел произошел в 23:00 2 сентября, погибли 2 человека, включая 8-летнего мальчика, и еще двое были ранены, включая 12-летнюю девочку.
  • Атака привела к разрушению здания и повреждению многоэтажных домов вблизи места обстрела.
  • Российские военные ударили по Камышевской и Новоалександровской общинам, нанеся ущерб частным домам и имуществу.
  • ОВА сообщила о погибших и раненых гражданских жителях в результате обстрела Запорожской области, произошедшего 18 сентября.

Что известно об атаке РФ на Запорожскую область

Как сообщил глава ОВА Иван Федоров, для ударов РФ использовала управляемые авиационные бомбы.

Одна женщина погибла, две ранены в результате атаки КАБами по территории Запорожского района.

По его словам, россияне по меньшей мере четыре раза ударили по Камышевской и Новоалександровской общинам.

Взрывная волна и обломки русских бомб повредили частные дома и имущество.

Чуть позже глава ОВА добавил, что погибла 74-летняя женщина. Ранения получили две 67-летние женщины.

Что известно об обстреле Россией Запорожья

Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, обстрел был произведен противником около 23:00 2 сентября.

2 человека погибли, в том числе 8-летний мальчик.

Кроме того, еще два человека были ранены, среди которых 12-летняя девочка. Она была госпитализирована и сейчас в реанимации.

Также известно о частичном разрушении здания в результате российского удара.

Взрывной волной и обломками повреждены многоэтажные дома, расположенные рядом.

Также 18 сентября войска РФ обстреляли Запорожскую область, ранив и убив гражданских жителей. В ОВА рассказали, что пострадала Камышевская община, где жертвами обстрела стали два человека, и пятеро были ранены.

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