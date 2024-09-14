Армия РФ обстреляла агропредприятие в Запорожской области ― погибли три человека
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла агропредприятие в Запорожской области ― погибли три человека

Иван Федоров / Запорожская ОВА
Агропредприятие
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14 сентября российские террористы атаковали сельскохозяйственное предприятие в Запорожской области. В результате обстрела погибли трое мужчин.

Главные тезисы

  • Трагедия на агропредприятии в Запорожской области: погибли трое мужчин.
  • Террористические акты России требуют осуждения и объединения мирового сообщества против страны-агрессора.
  • Обстрел Запорожской области требует широкого освещения в мировых СМИ; Россия несет ответственность за трагедию.

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Попали по территории одного из сельскохозяйственных предприятий. Погибли три человека. Все погибшие — сотрудники этого предприятия.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Соболезнования родным погибших. Россия — страна, не имеющая права на существование.

Что известно об обстреле Россией Запорожья

Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, обстрел был произведен противником около 23:00 2 сентября.

2 человека погибли, в том числе 8-летний мальчик.

Кроме того, еще два человека были ранены, среди которых 12-летняя девочка. Она была госпитализирована и сейчас в реанимации.

Также известно о частичном разрушении здания в результате российского удара.

Взрывной волной и обломками повреждены многоэтажные дома, расположенные рядом.

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