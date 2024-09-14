Армия РФ обстреляла агропредприятие в Запорожской области ― погибли три человека

14 сентября российские террористы атаковали сельскохозяйственное предприятие в Запорожской области. В результате обстрела погибли трое мужчин.

Россия обстреляла Гуляйпольскую громаду: есть жертвы

Попали по территории одного из сельскохозяйственных предприятий. Погибли три человека. Все погибшие — сотрудники этого предприятия. Поделиться

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Соболезнования родным погибших. Россия — страна, не имеющая права на существование.

Что известно об обстреле Россией Запорожья

Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, обстрел был произведен противником около 23:00 2 сентября.

2 человека погибли, в том числе 8-летний мальчик.

Кроме того, еще два человека были ранены, среди которых 12-летняя девочка. Она была госпитализирована и сейчас в реанимации.

Также известно о частичном разрушении здания в результате российского удара. Поделиться

Взрывной волной и обломками повреждены многоэтажные дома, расположенные рядом.