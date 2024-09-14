14 сентября российские террористы атаковали сельскохозяйственное предприятие в Запорожской области. В результате обстрела погибли трое мужчин.
Главные тезисы
- Трагедия на агропредприятии в Запорожской области: погибли трое мужчин.
- Террористические акты России требуют осуждения и объединения мирового сообщества против страны-агрессора.
- Обстрел Запорожской области требует широкого освещения в мировых СМИ; Россия несет ответственность за трагедию.
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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Соболезнования родным погибших. Россия — страна, не имеющая права на существование.
Что известно об обстреле Россией Запорожья
Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, обстрел был произведен противником около 23:00 2 сентября.
2 человека погибли, в том числе 8-летний мальчик.
Кроме того, еще два человека были ранены, среди которых 12-летняя девочка. Она была госпитализирована и сейчас в реанимации.
Взрывной волной и обломками повреждены многоэтажные дома, расположенные рядом.
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