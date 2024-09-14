Армія РФ обстріляла агропідприємство у Запорізькій області ― загинуло троє людей
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла агропідприємство у Запорізькій області ― загинуло троє людей

Іван Федоров / Запорізька ОВА
Аграрне підприємство

14 вересня російські терористи атакували сільськогосподарське підприємство у Запорізькій області. Внаслідок обстрілу загинули троє чоловіків.

Головні тези:

  • Російські терористи атакували агропідприємство у Запорізькій області, що призвело до загибелі трьох людей.
  • Обстріл став наслідком нового удару Росії по області, що призвів до жертв серед співробітників підприємства.
  • Світ має об'єднатися та засудити дії Росії, яка вчиняє злочини проти людства. Тероризм в будь-якій формі не може бути виправданим.

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Поцілили по території одного з сільськогосподарських підприємств. Загинули троє людей. Всі загиблі — співробітники цього підприємства.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Співчуття рідним загиблих. Росія — країна, яка не має права на існування.

Що відомо про обстріл Росією Запоріжжя

Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, обстріл був здійснений противником близько 23:00 2 вересня.

2 людини загинуло, в тому числі 8-річний хлопчик.

Крім того, ще двоє людей були поранені, серед яких 12-річна дівчинка. Вона була госпіталізована і нині у реанімації.

Також відомо про часткове руйнування будівлі внаслідок російського удару.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені багатоповерхові будинки розташовані поруч.

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