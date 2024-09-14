Армія РФ обстріляла агропідприємство у Запорізькій області ― загинуло троє людей

Росія обстріляла Гуляйпільську громаду: є жертви

Поцілили по території одного з сільськогосподарських підприємств. Загинули троє людей. Всі загиблі — співробітники цього підприємства. Поширити

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Співчуття рідним загиблих. Росія — країна, яка не має права на існування.

Що відомо про обстріл Росією Запоріжжя

Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, обстріл був здійснений противником близько 23:00 2 вересня.

2 людини загинуло, в тому числі 8-річний хлопчик.

Крім того, ще двоє людей були поранені, серед яких 12-річна дівчинка. Вона була госпіталізована і нині у реанімації.

Також відомо про часткове руйнування будівлі внаслідок російського удару. Поширити

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені багатоповерхові будинки розташовані поруч.