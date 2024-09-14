Армія РФ обстріляла агропідприємство у Запорізькій області ― загинуло троє людей

14 вересня російські терористи атакували сільськогосподарське підприємство у Запорізькій області. Внаслідок обстрілу загинули троє чоловіків.
Головні тези:
- Російські терористи атакували агропідприємство у Запорізькій області, що призвело до загибелі трьох людей.
- Обстріл став наслідком нового удару Росії по області, що призвів до жертв серед співробітників підприємства.
- Світ має об'єднатися та засудити дії Росії, яка вчиняє злочини проти людства. Тероризм в будь-якій формі не може бути виправданим.
Росія обстріляла Гуляйпільську громаду: є жертви
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Співчуття рідним загиблих. Росія — країна, яка не має права на існування.
Що відомо про обстріл Росією Запоріжжя
Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, обстріл був здійснений противником близько 23:00 2 вересня.
2 людини загинуло, в тому числі 8-річний хлопчик.
Крім того, ще двоє людей були поранені, серед яких 12-річна дівчинка. Вона була госпіталізована і нині у реанімації.
Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені багатоповерхові будинки розташовані поруч.
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