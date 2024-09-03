Армія РФ атакувала Запоріжжя. Загинуло двоє людей, серед них 8-річна дитина
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ атакувала Запоріжжя. Загинуло двоє людей, серед них 8-річна дитина

Іван Федоров / Запорізька ОВА
Армія РФ атакувала Запоріжжя. Загинуло двоє людей, серед них 8-річна дитина
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Ввечері 2 серпня росіяни атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу загинуло двоє людей, серед яких – 8-річний хлопчик, двоє осіб зазначили поранень.

Головні тези:

  • Ввечері 2 серпня Росія атакувала Запоріжжя, внаслідок чого загинули двоє людей, серед них 8-річний хлопчик.
  • Атака також була спрямована на Дніпро, де загинув один чоловік, а шість людей отримали поранення.
  • Російські ракети призвели до руйнування будівель, пожеж в автомобілях, пошкоджень у дитячому садочку та приватних будинках у обох містах.
  • У результаті обстрілу в Дніпрі загинув 51-річний чоловік, а один з поранених залишається у лікарні.

Що відомо про обстріл Росію Запоріжжя

Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, обстріл був здійснений противником близько 23:00 2 вересня.

2 людини загинуло, в тому числі 8-річний хлопчик.

Крім того, ще двоє людей були поранені, серед яких 12-річна дівчинка. Вона була госпіталізована і нині у реанімації.

Також відомо про часткове руйнування будівлі внаслідок російського удару.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені багатоповерхові будинки розташовані поруч, - додав він.

Росія також атакувала Дніпро

У Дніпрі внаслідок російського ракетного удару 2 серпня постраждали шість людей, хоча раніше було відомо про трьох. Також через обстріл загинув один чоловік.

Внаслідок вчорашньої ракетної атаки на Дніпро маємо 51-річного загиблого. Шестеро людей постраждали, - розповів Сергій Лисак.

Він уточнив, що один з постраждалих - 37-річний чоловік, залишається у медичному закладі, а інші лікуватимуться вдома.

Глава ОВА також розповів, що у Дніпрі через ворожу атаку горіли автомобілі.

Загалом їх знищено 3, ще 12 понівечені.

Також були побиті вікна у дитячому садочку та сімох приватних будинках. А ще через обстріл пошкоджень зазнало підприємство, додав чиновник.

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