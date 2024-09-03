Армія РФ атакувала Запоріжжя. Загинуло двоє людей, серед них 8-річна дитина

Що відомо про обстріл Росію Запоріжжя

Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, обстріл був здійснений противником близько 23:00 2 вересня.

2 людини загинуло, в тому числі 8-річний хлопчик.

Крім того, ще двоє людей були поранені, серед яких 12-річна дівчинка. Вона була госпіталізована і нині у реанімації.

Також відомо про часткове руйнування будівлі внаслідок російського удару.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені багатоповерхові будинки розташовані поруч, - додав він. Поширити

Росія також атакувала Дніпро

У Дніпрі внаслідок російського ракетного удару 2 серпня постраждали шість людей, хоча раніше було відомо про трьох. Також через обстріл загинув один чоловік.

Внаслідок вчорашньої ракетної атаки на Дніпро маємо 51-річного загиблого. Шестеро людей постраждали, - розповів Сергій Лисак. Поширити

Він уточнив, що один з постраждалих - 37-річний чоловік, залишається у медичному закладі, а інші лікуватимуться вдома.

Глава ОВА також розповів, що у Дніпрі через ворожу атаку горіли автомобілі.

Загалом їх знищено 3, ще 12 понівечені.

Також були побиті вікна у дитячому садочку та сімох приватних будинках. А ще через обстріл пошкоджень зазнало підприємство, додав чиновник.