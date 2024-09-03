Армия РФ атаковала Запорожье. Погибли два человека, среди них 8-летний ребенок
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала Запорожье. Погибли два человека, среди них 8-летний ребенок

Иван Федоров / Запорожская ОВА
Армия РФ атаковала Запорожье. Погибли два человека, среди них 8-летний ребенок
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Вечером 2 августа россияне атаковали Запорожье. В результате обстрела погибли два человека, среди которых – 8-летний мальчик, два человека отметили ранения.

Главные тезисы

  • Армия РФ атаковала Запорожье 2 августа, в результате чего погибли два человека, в том числе 8-летний ребенок.
  • В Днепре также произошла ракетная атака со стороны России, которая унесла жизнь одного человека и повредила несколько зданий.
  • Согласно главе Запорожской ОВА Ивану Федорову, город столкнулся с частичным разрушением зданий, а также ранениями жителей в результате атаки.
  • Обстрел России привел к гибели 51-летнего мужчины в Днепре, шестеро пострадавших и разрушению автомобилей и зданий.
  • Армия РФ нанесла ущерб не только гражданским объектам, но и детским садам, частным домам и предприятиям в Запорожье и Днепре.

Что известно об обстреле Россией Запорожья

Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, обстрел был произведен противником около 23:00 2 сентября.

2 человека погибли, в том числе 8-летний мальчик.

Кроме того, еще два человека были ранены, среди которых 12-летняя девочка. Она была госпитализирована и сейчас в реанимации.

Также известно о частичном разрушении здания в результате российского удара.

Взрывной волной и обломками повреждены многоэтажные дома, расположенные рядом, — добавил он.

Россия также атаковала Днепр

В Днепре в результате российского ракетного удара 2 августа пострадали шесть человек, хотя ранее было известно о трех. Также из-за обстрела погиб один человек.

В результате вчерашней ракетной атаки на Днепр имеем 51-летнего погибшего. Шесть человек пострадали, — рассказал Сергей Лысак.

Он уточнил, что один из пострадавших — 37-летний мужчина, остается в медицинском учреждении, а другие будут лечиться дома.

Глава ОВА также рассказал, что в Днепре из-за вражеской атаки горели автомобили.

В общей сложности их уничтожено 3, еще 12 изуродованы.

Также были разбиты окна в детском саду и семи частных домах. А еще из-за обстрелов повреждения получило предприятие, добавил чиновник.

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