Армия РФ атаковала Запорожье. Погибли два человека, среди них 8-летний ребенок

Вечером 2 августа россияне атаковали Запорожье. В результате обстрела погибли два человека, среди которых – 8-летний мальчик, два человека отметили ранения.

Что известно об обстреле Россией Запорожья

Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, обстрел был произведен противником около 23:00 2 сентября.

2 человека погибли, в том числе 8-летний мальчик.

Кроме того, еще два человека были ранены, среди которых 12-летняя девочка. Она была госпитализирована и сейчас в реанимации.

Также известно о частичном разрушении здания в результате российского удара.

Взрывной волной и обломками повреждены многоэтажные дома, расположенные рядом, — добавил он. Поделиться

Россия также атаковала Днепр

В Днепре в результате российского ракетного удара 2 августа пострадали шесть человек, хотя ранее было известно о трех. Также из-за обстрела погиб один человек.

В результате вчерашней ракетной атаки на Днепр имеем 51-летнего погибшего. Шесть человек пострадали, — рассказал Сергей Лысак. Поделиться

Он уточнил, что один из пострадавших — 37-летний мужчина, остается в медицинском учреждении, а другие будут лечиться дома.

Глава ОВА также рассказал, что в Днепре из-за вражеской атаки горели автомобили.

В общей сложности их уничтожено 3, еще 12 изуродованы.

Также были разбиты окна в детском саду и семи частных домах. А еще из-за обстрелов повреждения получило предприятие, добавил чиновник.