Армія РФ обстріляла Запорізьку область — загинуло двоє людей
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла Запорізьку область — загинуло двоє людей

Іван Федоров / Запорізька ОВА
Армія РФ обстріляла Запорізьку область — загинуло двоє людей
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Російські військові завдали ударів по Запорізькому району авіаційним озброєнням. Внаслідок атаки загинула жінка, ще дві людини були поранені.

Головні тези:

  • Російська армія завдала ударів по Запорізькому району за допомогою керованих авіаційних бомб.
  • Внаслідок атаки загинула жінка, а поранення отримали ще дві людини.
  • Обстріл російськими військами призвів до пошкодження приватних будинків та інфраструктури у Запорізькій області.

Що відомо про атаку РФ на Запорізьку область

Як повідомив голова ОВА Іван Федоров, для ударів РФ використала керовані авіаційні бомби.

Одна жінка загинула, дві — поранені внаслідок атаки КАБами по території Запорізького району.

За його словами, росіяни щонайменше чотири рази ударили по Комишуваській та Новоолександрівській громадах.

Вибухова хвиля та уламки російських бомб пошкодили приватні будинки та майно.

Трохи згодом голова ОВА додав, що загинула 74-річна жінка. Поранення дістали дві 67-річні жінки.

Що відомо про обстріл Росією Запоріжжя

Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, обстріл був здійснений противником близько 23:00 2 вересня.

2 людини загинуло, в тому числі 8-річний хлопчик.

Крім того, ще двоє людей були поранені, серед яких 12-річна дівчинка. Вона була госпіталізована і нині у реанімації.

Також відомо про часткове руйнування будівлі внаслідок російського удару.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені багатоповерхові будинки розташовані поруч.

Також 18 вересня війська РФ обстріляли Запорізьку область, поранивши та вбивши цивільних жителів. В ОВА розповіли, що постраждала Комишуваська громада, де жертвами обстрілу стали двоє людей, і п'ятеро були поранені.

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