РФ атаковала КАБами Запорожье — ранены 16 человек, среди них ребенок
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала КАБами Запорожье — ранены 16 человек, среди них ребенок

Иван Федоров / Запорожская ОВА
РФ атаковала КАБами Запорожье — ранены 16 человек, среди них ребенок
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Оккупанты РФ нанесли около 7 ударов КАБами по территории Запорожья и района вечером 22 сентября. Пока известно о 16 раненых.

Главные тезисы

  • Российская Федерация атаковала Запорожье, нанеся около 7 ударов КАБами по гражданской инфраструктуре.
  • В результате атаки пострадало 16 человек, среди которых 15-летний парень и 4 человека госпитализированы.
  • Были повреждены 13 жилых домов, 2 учебных заведения, 5 транспортных средств, а также другие объекты городской инфраструктуры.
  • На следующий день РФ применила управляемые ракеты и дроны воздушной атаки по Украине, однако часть целей была сбита украинской противовоздушной обороной.

Что известно об обстреле Россией Запорожья

Как сообщили в полиции, РФ в период с 22:19 до 23:04 22 сентября нанесла 7 ударов (предварительно, КАБ) по территории областного центра и района. Вражеские боеприпасы попали по объектам гражданской инфраструктуры.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сначала сообщил, что известно о 13 пострадавших.

13 человек получили ранения в результате российских атак по Запорожью: 7 женщин, 5 мужчин и 15-летний парень.

Позже он сообщил, что количество раненых возросло до 16. Четверо из них госпитализированы.

В больнице в состоянии средней тяжести находятся четыре женщины. Другие пострадавшие лечатся дома, — уточнил глава ОВА.

В ГСЧС добавили, что были повреждены остекления и фасады многоквартирных домов и зданий. И удалось ликвидировать возгорание авто и балкона одной из квартир на общей площади 10 "квадратов".

Проводились аварийные работы по разборке разрушенных конструкций входа в квартиры.

В ГСЧС отметили, что всего на ликвидацию последствий вражеской атаки в Запорожье привлекалось 47 спасателей и 10 единиц техники.

Отмечается, что в результате массированного обстрела также известно о повреждении 13 жилых домов, двух учебных заведений, 5 транспортных средств.

Что известно об атаке РФ на Украину 23 сентября

В целом противник для воздушной атаки по Украине ночью применил 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 4 дрона-камикадзе.

В Воздушных силах рассказали, что в результате боевой работы противовоздушной обороной сбиты 3 "Шахеда" в Сумской области.

Остальные воздушные цели — один "Шахед" и две управляемые авиационные ракеты, не достигшие своих целей из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны Украины, — передали защитники неба.

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