РФ атаковала КАБами Запорожье — ранены 16 человек, среди них ребенок

Оккупанты РФ нанесли около 7 ударов КАБами по территории Запорожья и района вечером 22 сентября. Пока известно о 16 раненых.
Главные тезисы
- Российская Федерация атаковала Запорожье, нанеся около 7 ударов КАБами по гражданской инфраструктуре.
- В результате атаки пострадало 16 человек, среди которых 15-летний парень и 4 человека госпитализированы.
- Были повреждены 13 жилых домов, 2 учебных заведения, 5 транспортных средств, а также другие объекты городской инфраструктуры.
- На следующий день РФ применила управляемые ракеты и дроны воздушной атаки по Украине, однако часть целей была сбита украинской противовоздушной обороной.
Что известно об обстреле Россией Запорожья
Как сообщили в полиции, РФ в период с 22:19 до 23:04 22 сентября нанесла 7 ударов (предварительно, КАБ) по территории областного центра и района. Вражеские боеприпасы попали по объектам гражданской инфраструктуры.
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сначала сообщил, что известно о 13 пострадавших.
13 человек получили ранения в результате российских атак по Запорожью: 7 женщин, 5 мужчин и 15-летний парень.
Позже он сообщил, что количество раненых возросло до 16. Четверо из них госпитализированы.
В ГСЧС добавили, что были повреждены остекления и фасады многоквартирных домов и зданий. И удалось ликвидировать возгорание авто и балкона одной из квартир на общей площади 10 "квадратов".
В ГСЧС отметили, что всего на ликвидацию последствий вражеской атаки в Запорожье привлекалось 47 спасателей и 10 единиц техники.
Отмечается, что в результате массированного обстрела также известно о повреждении 13 жилых домов, двух учебных заведений, 5 транспортных средств.
Что известно об атаке РФ на Украину 23 сентября
В целом противник для воздушной атаки по Украине ночью применил 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 4 дрона-камикадзе.
В Воздушных силах рассказали, что в результате боевой работы противовоздушной обороной сбиты 3 "Шахеда" в Сумской области.
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