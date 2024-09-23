РФ атакувала КАБами Запоріжжя — поранено 16 людей, серед них дитина
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала КАБами Запоріжжя — поранено 16 людей, серед них дитина

Іван Федоров / Запорізька ОВА
РФ атакувала КАБами Запоріжжя — поранено 16 людей, серед них дитина
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Окупанти РФ завдали близько 7 ударів КАБами по території Запоріжжя та району ввечері 22 вересня. Наразі відомо про 16 поранених. 

Головні тези:

  • РФ атакувала Запоріжжя КАБами, поранено 16 людей, серед них дитина.
  • Під час обстрілу було пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади та транспортні засоби.
  • Україна зазнала атаки РФ з використанням авіаційних ракет та дронів-камікадзе.
  • Повна ліквідація наслідків атаки вимагала залучення 47 рятувальників та 10 одиниць техніки.

Що відомо про обстріл Росією Запоріжжя

Як повідомили в поліції, РФ в період з 22:19 до 23:04 22 вересня завдала 7 ударів (попередньо, КАБами) по території обласного центру та району. Ворожі боєприпаси влучили по об’єктах цивільної інфраструктури.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров спочатку повідомив, що відомо про 13 постраждалих.

13 людей отримали поранення внаслідок російських атак по Запоріжжю: 7 жінок, 5 чоловіків та 15-річний хлопець.

Пізніше він повідомив, що кількість поранених зросла до 16. Четверо з них — госпіталізовані.

У лікарні в стані середньої тяжкості знаходяться чотири жінки. Інші постраждалі лікуються вдома, — уточнив голова ОВА.

У ДСНС додали, що було пошкоджено скління та фасади багатоквартирних будинків і будівель. Й вдалося ліквідували загоряння авто та балкону однієї із квартир на загальній площі 10 "квадратів".

Проводились аварійні роботи з розбирання зруйнованих конструкцій входу до квартир.

У ДСНС зазначили, що всього на ліквідацію наслідків ворожої атаки на Запоріжжя залучалося 47 рятувальників та 10 одиниць техніки.

Зазначається, о внаслідок масованого обстрілу також відомо про пошкодження 13 житлових будинків, двох навчальних закладів, 5 транспортних засобів.

Що відомо про атаку РФ на Україну 23 вересня

Загалом противник для повітряної атаки по Україні вночі застосував 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 4 дрони-камікадзе.

У Повітряних силах розповіли, що в результаті бойової роботи протиповітряною обороною збито 3 "Шахеди" у Сумській області.

Решта повітряних цілей - один "Шахед" та дві керовані авіаційні ракети, не досягли своїх цілей через активну протидію РЕБ Сил оборони України, - передали захисники неба.

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