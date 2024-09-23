У Запоріжжі зросла кількість поранених внаслідок обстрілу армією РФ

Внаслідок нічного обстрілу РФ Запоріжжя, кількість постраждалих збільшилася до 21 людей. Серед них 13 жінок та 8 чоловіків, які звернулися за медичною допомогою.
Головні тези:
- Кількість поранених у Запоріжжі зросла до 21 особи після обстрілу армією РФ.
- Більшість постраждалих отримали мінно-вибухові травми, але зараз їх стан оцінюється як середньої тяжкості.
- РФ використовувала удари (попередньо, КАБами) по цивільних об'єктах в Запоріжжі.
- На ліквідацію наслідків атаки на місто були залучені 47 рятувальників та 10 одиниць техніки.
- У результаті обстрілу пошкоджено 13 житлових будинків, два навчальних заклади та 5 транспортних засобів.
Кількість поранених у Запоріжжі зросла до 21
Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, більшість постраждалих отримали мінно-вибухові травми.
Після огляду та надання першої допомоги більшість з них були відправлені додому для подальшого лікування.
Наразі в лікарні залишаються дві жінки: 94-річна та 23-річна. Їхній стан оцінюється як середньої тяжкості, а лікарі дають позитивні прогнози на одужання.
РФ атакувала КАБами Запоріжжя
Як повідомили в поліції, РФ в період з 22:19 до 23:04 22 вересня завдала 7 ударів (попередньо, КАБами) по території обласного центру та району. Ворожі боєприпаси влучили по об’єктах цивільної інфраструктури.
Голова Запорізької ОВА Іван Федоров спочатку повідомив, що відомо про 13 постраждалих.
3 людей отримали поранення внаслідок російських атак по Запоріжжю: 7 жінок, 5 чоловіків та 15-річний хлопець.
Пізніше він повідомив, що кількість поранених зросла до 16. Четверо з них — госпіталізовані.
У ДСНС додали, що було пошкоджено скління та фасади багатоквартирних будинків і будівель. Й вдалося ліквідували загоряння авто та балкону однієї із квартир на загальній площі 10 "квадратів".
У ДСНС зазначили, що всього на ліквідацію наслідків ворожої атаки на Запоріжжя залучалося 47 рятувальників та 10 одиниць техніки.
Зазначається, що внаслідок масованого обстрілу також відомо про пошкодження 13 житлових будинків, двох навчальних закладів, 5 транспортних засобів.
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