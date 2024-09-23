У Запоріжжі зросла кількість поранених внаслідок обстрілу армією РФ

Внаслідок нічного обстрілу РФ Запоріжжя, кількість постраждалих збільшилася до 21 людей. Серед них 13 жінок та 8 чоловіків, які звернулися за медичною допомогою.

Кількість поранених у Запоріжжі зросла до 21

Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, більшість постраждалих отримали мінно-вибухові травми.

Після огляду та надання першої допомоги більшість з них були відправлені додому для подальшого лікування.

Наразі в лікарні залишаються дві жінки: 94-річна та 23-річна. Їхній стан оцінюється як середньої тяжкості, а лікарі дають позитивні прогнози на одужання.

РФ атакувала КАБами Запоріжжя

Як повідомили в поліції, РФ в період з 22:19 до 23:04 22 вересня завдала 7 ударів (попередньо, КАБами) по території обласного центру та району. Ворожі боєприпаси влучили по об’єктах цивільної інфраструктури.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров спочатку повідомив, що відомо про 13 постраждалих.

3 людей отримали поранення внаслідок російських атак по Запоріжжю: 7 жінок, 5 чоловіків та 15-річний хлопець.

Пізніше він повідомив, що кількість поранених зросла до 16. Четверо з них — госпіталізовані.

У лікарні в стані середньої тяжкості знаходяться чотири жінки. Інші постраждалі лікуються вдома, — уточнив голова ОВА. Поширити

У ДСНС додали, що було пошкоджено скління та фасади багатоквартирних будинків і будівель. Й вдалося ліквідували загоряння авто та балкону однієї із квартир на загальній площі 10 "квадратів".

У ДСНС зазначили, що всього на ліквідацію наслідків ворожої атаки на Запоріжжя залучалося 47 рятувальників та 10 одиниць техніки.