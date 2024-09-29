В Запорожье выросло количество раненых в результате массированной атаки РФ

В Запорожье выросло количество раненых в результате масштабных обстрелов РФ КАБами 29 сентября. Пока известно об 11 пострадавших.
В Запорожье уже 11 раненых в результате обстрела Россией
Как сообщили в ГСЧС, в результате массированного авиационного удара по Запорожью, по предварительным данным, возросло количество пострадавших до 11 человек, из них двое спасены.
По данным спасателей, в одном месте произошло разрушение многоэтажки с первого по четыре этажа.
Также спасатели ликвидировали возгорание 9 автомобилей и 5 гаражей на общей площади 300 кв.
В других местах частично разрушен один одноэтажный жилой дом и еще 10 повреждены. Чрезвычайники ликвидировали возгорание газопровода.
В настоящее время аварийно-спасательные работы завершены.
РФ нанесла более 10 ударов по Запорожью
29 сентября армия РФ атаковала КАБами город Запорожье. В результате атаки разрушен ряд домов и сначала было известно о 5 раненых.
Что касается состояния шести пострадавших, то двое из шести мужчин, остальные женщины. В больнице двое — один человек в тяжелом состоянии, второй — в среднем. Четверо пострадавших от госпитализации отказались.
По предварительной информации, россияне 13 раз уготовили (предварительно — КАБами) по территории областного центра.
Также, по данным ОВА, из-за массированной атаки изменено движение поездов на станциях Запорожья.
После девяти часов из-под завалов в Запорожье спасли женщину, которую все это время искали.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-