В Запорожье выросло количество раненых в результате массированной атаки РФ

В Запорожье выросло количество раненых в результате масштабных обстрелов РФ КАБами 29 сентября. Пока известно об 11 пострадавших.

В Запорожье уже 11 раненых в результате обстрела Россией

Как сообщили в ГСЧС, в результате массированного авиационного удара по Запорожью, по предварительным данным, возросло количество пострадавших до 11 человек, из них двое спасены.

По данным спасателей, в одном месте произошло разрушение многоэтажки с первого по четыре этажа.

В ходе ликвидации последствий из-под завалов чрезвычайники спасли женщину. Пострадавшая доставлена в лечебное учреждение, — добавили в ГСЧС. Поделиться

Также спасатели ликвидировали возгорание 9 автомобилей и 5 гаражей на общей площади 300 кв.

В других местах частично разрушен один одноэтажный жилой дом и еще 10 повреждены. Чрезвычайники ликвидировали возгорание газопровода.

В настоящее время аварийно-спасательные работы завершены.

РФ нанесла более 10 ударов по Запорожью

29 сентября армия РФ атаковала КАБами город Запорожье. В результате атаки разрушен ряд домов и сначала было известно о 5 раненых.

Что касается состояния шести пострадавших, то двое из шести мужчин, остальные женщины. В больнице двое — один человек в тяжелом состоянии, второй — в среднем. Четверо пострадавших от госпитализации отказались.

По предварительной информации, россияне 13 раз уготовили (предварительно — КАБами) по территории областного центра.

Также, по данным ОВА, из-за массированной атаки изменено движение поездов на станциях Запорожья.