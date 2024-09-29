РФ нанесла более 10 ударов по Запорожью — разрушены дома, есть раненые

29 сентября армия РФ атаковала КАБами город Запорожье. В результате атаки разрушен ряд домов и около 5 раненых.
Главные тезисы
- Армия РФ нанесла более 10 ударов по Запорожью, разрушены многоэтажные и частные дома.
- В результате атаки россиян по городу Запорожье пострадали около 5 человек.
- По предварительной информации, под завалами многоквартирного дома может находиться женщина.
- Ранее РФ нанесла атаки на Запорожье, в результате которых пострадало более 16 человек, четверо госпитализированы.
- Пожары и значительные разрушения возникли в результате авиаударов по объектам гражданской инфраструктуры в городе.
Армия РФ в очередной раз атаковала Запорожье
Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, более 10 ударов нанесли россияне по Запорожью. Разрушена многоэтажка и частные дома. Под завалами могут находиться люди.
Ранее Иван Федоров отметил, что в результате ударов в городе поднялось несколько пожаров.
По предварительной информации, в настоящее время известно о пяти раненых.
В ГСЧС сообщили, что в результате авиаударов 4 человека были ранены, из них один спасен.
По предварительным данным, под завалами многоквартирного дома может находиться женщина.
Предыдущие атаки РФ на Запорожье
Как сообщили в полиции, РФ в период с 22:19 до 23:04 22 сентября нанесла 7 ударов (предварительно, КАБ) по территории областного центра и района. Вражеские боеприпасы попали по объектам гражданской инфраструктуры.
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сначала сообщил, что известно о 13 пострадавших.
3 человека получили ранения в результате российских атак по Запорожью: 7 женщин, 5 мужчин и 15-летний парень.
Позже он сообщил, что количество раненых возросло до 16. Четверо из них госпитализированы.
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