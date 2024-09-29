РФ нанесла более 10 ударов по Запорожью — разрушены дома, есть раненые

29 сентября армия РФ атаковала КАБами город Запорожье. В результате атаки разрушен ряд домов и около 5 раненых.

Армия РФ в очередной раз атаковала Запорожье

Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, более 10 ударов нанесли россияне по Запорожью. Разрушена многоэтажка и частные дома. Под завалами могут находиться люди.

Ранее Иван Федоров отметил, что в результате ударов в городе поднялось несколько пожаров.

По предварительной информации, в настоящее время известно о пяти раненых.

В ГСЧС сообщили, что в результате авиаударов 4 человека были ранены, из них один спасен.

Значительные разрушения получили многоэтажные и 6 частных домов в разных районах города. Произошло несколько возгораний. Поделиться

По предварительным данным, под завалами многоквартирного дома может находиться женщина.

Предыдущие атаки РФ на Запорожье

Как сообщили в полиции, РФ в период с 22:19 до 23:04 22 сентября нанесла 7 ударов (предварительно, КАБ) по территории областного центра и района. Вражеские боеприпасы попали по объектам гражданской инфраструктуры.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сначала сообщил, что известно о 13 пострадавших.

3 человека получили ранения в результате российских атак по Запорожью: 7 женщин, 5 мужчин и 15-летний парень.

Позже он сообщил, что количество раненых возросло до 16. Четверо из них госпитализированы.