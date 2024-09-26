Россия намерена усилить штурмовые действия на Запорожском направлении. Что известно

Российские войска готовятся к усилению штурмовых действий в Запорожском направлении. В частности, собирают личный состав и автомобильную технику.

Россия готовится усилить штурмы на Запорожском направлении

У ВСУ уже заметили тенденцию к обострению.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

Есть тенденция, что ситуация в Запорожской области именно на этом участке линии разграничения будет обостряться. За прошедшие сутки уже было пять штурмов и, скажем так, есть тенденция к тому, что они увеличатся. По информации нашей разведки, враг собирает личный состав штурмовых групп в районе Приютного. Владислав Волошин Спикер Сил обороны Юга

По его словам, оккупанты получили из резервной базы хранения автомобильного транспорта Южного округа РФ 25 легких автомобилей-баги. Это свидетельствует о том, что россияне готовятся к штурмовым действиям.

Спикер также отметил, что ситуация на южном направлении не менее напряженная, чем на других участках фронта. В настоящее время россияне проводят разведку боем, применяя штурмовые группы по 5-10 человек.

Их тактика — как можно быстрее преодолеть расстояние между траншеями, передними краями и закрепиться в наших траншеях. Поделиться

Как рассказал спикер, у россиян нет снарядного голода. Количество использованных боеприпасов остается постоянным — до двух тысяч снарядов. За прошедшие сутки было применено более 350 FPV-дронов.

Поэтому сказать, что у них есть какой-то снарядный голод и нехватка боеприпасов, или у них экономят, я бы так не сказал. Все имеющиеся виды вооружения, имеющиеся на вооружении русских подразделений в этом регионе, они используют. Включая авиационные бомбы и ракеты.

Сколько техники РФ уничтожили бойцы ГУР

Как отмечается, за двое суток работы на Запорожском направлении фронта в список пораженных и уничтоженных целей армии РФ вошли:

грузовик «Урал» — 2 шт.

УАЗ «Буханка» — 2 шт.

БТР — 1 шт;

Боги — 1 шт;

Состав боеприпасов.