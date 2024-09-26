Россия намерена усилить штурмовые действия на Запорожском направлении. Что известно
Категория
Украина
Дата публикации

Россия намерена усилить штурмовые действия на Запорожском направлении. Что известно

Запорожское направление
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Российские войска готовятся к усилению штурмовых действий в Запорожском направлении. В частности, собирают личный состав и автомобильную технику.

Главные тезисы

  • Российские войска готовятся к усилению штурмовых действий на Запорожском направлении, собирая личный состав и автомобильную технику.
  • Тенденция к обострению ситуации в Запорожской области становится заметной, и украинские силы уже заметили увеличение штурмов.
  • Россия использует тактику быстрого продвижения и разнообразное вооружение, включая авиационные бомбы и ракеты, для подготовки к штурмам на Запорожском направлении.
  • У российских военных нет снарядного голода, они продолжают активно применять все виды вооружения, включая авиационные средства.

Россия готовится усилить штурмы на Запорожском направлении

У ВСУ уже заметили тенденцию к обострению.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

Есть тенденция, что ситуация в Запорожской области именно на этом участке линии разграничения будет обостряться. За прошедшие сутки уже было пять штурмов и, скажем так, есть тенденция к тому, что они увеличатся. По информации нашей разведки, враг собирает личный состав штурмовых групп в районе Приютного.

Владислав Волошин

Владислав Волошин

Спикер Сил обороны Юга

По его словам, оккупанты получили из резервной базы хранения автомобильного транспорта Южного округа РФ 25 легких автомобилей-баги. Это свидетельствует о том, что россияне готовятся к штурмовым действиям.

Спикер также отметил, что ситуация на южном направлении не менее напряженная, чем на других участках фронта. В настоящее время россияне проводят разведку боем, применяя штурмовые группы по 5-10 человек.

Их тактика — как можно быстрее преодолеть расстояние между траншеями, передними краями и закрепиться в наших траншеях.

Как рассказал спикер, у россиян нет снарядного голода. Количество использованных боеприпасов остается постоянным — до двух тысяч снарядов. За прошедшие сутки было применено более 350 FPV-дронов.

Поэтому сказать, что у них есть какой-то снарядный голод и нехватка боеприпасов, или у них экономят, я бы так не сказал. Все имеющиеся виды вооружения, имеющиеся на вооружении русских подразделений в этом регионе, они используют. Включая авиационные бомбы и ракеты.

Сколько техники РФ уничтожили бойцы ГУР

Как отмечается, за двое суток работы на Запорожском направлении фронта в список пораженных и уничтоженных целей армии РФ вошли:

  • грузовик «Урал» — 2 шт.

  • УАЗ «Буханка» — 2 шт.

  • БТР — 1 шт;

  • Боги — 1 шт;

  • Состав боеприпасов.

Также был нанесен удар по скоплению личного состава окупантов.

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