Россия намерена усилить штурмовые действия на Запорожском направлении. Что известно

Российские войска готовятся к усилению штурмовых действий в Запорожском направлении. В частности, собирают личный состав и автомобильную технику.
Главные тезисы
- Российские войска готовятся к усилению штурмовых действий на Запорожском направлении, собирая личный состав и автомобильную технику.
- Тенденция к обострению ситуации в Запорожской области становится заметной, и украинские силы уже заметили увеличение штурмов.
- Россия использует тактику быстрого продвижения и разнообразное вооружение, включая авиационные бомбы и ракеты, для подготовки к штурмам на Запорожском направлении.
- У российских военных нет снарядного голода, они продолжают активно применять все виды вооружения, включая авиационные средства.
Россия готовится усилить штурмы на Запорожском направлении
У ВСУ уже заметили тенденцию к обострению.
Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.
По его словам, оккупанты получили из резервной базы хранения автомобильного транспорта Южного округа РФ 25 легких автомобилей-баги. Это свидетельствует о том, что россияне готовятся к штурмовым действиям.
Спикер также отметил, что ситуация на южном направлении не менее напряженная, чем на других участках фронта. В настоящее время россияне проводят разведку боем, применяя штурмовые группы по 5-10 человек.
Как рассказал спикер, у россиян нет снарядного голода. Количество использованных боеприпасов остается постоянным — до двух тысяч снарядов. За прошедшие сутки было применено более 350 FPV-дронов.
Поэтому сказать, что у них есть какой-то снарядный голод и нехватка боеприпасов, или у них экономят, я бы так не сказал. Все имеющиеся виды вооружения, имеющиеся на вооружении русских подразделений в этом регионе, они используют. Включая авиационные бомбы и ракеты.
Сколько техники РФ уничтожили бойцы ГУР
Как отмечается, за двое суток работы на Запорожском направлении фронта в список пораженных и уничтоженных целей армии РФ вошли:
грузовик «Урал» — 2 шт.
УАЗ «Буханка» — 2 шт.
БТР — 1 шт;
Боги — 1 шт;
Состав боеприпасов.
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