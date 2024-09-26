Росія збирається посилити штурмові дії на Запорізькому напрямку. Що відомо

Російські війська готуються до посилення штурмових дій на Запорізькому напрямку. Зокрема збирають особовий склад та автомобільну техніку.

Росія готується посилити штурми на Запорізькому напрямку

У ЗСУ вже помітили тенденцію до загострення.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

Є тенденція, що ситуація в Запорізькій області, саме на цій ділянці лінії розмежування буде загострюватись. За минулу добу вже було п’ять штурмів і, скажімо так, є тенденція до того, що вони збільшаться. За інформацією нашої розвідки, ворог збирає особовий склад штурмових груп у районі Приютного. Владислав Волошин Речник Сил оборони Півдня

За його словами, окупанти отримали з резервної бази зберігання автомобільного транспорту Південного округу РФ 25 легких автомобілів-багі. Це свідчить про те, що росіяни готуються до штурмових дій.

Речник також зазначив, що ситуація на південному напрямку не менш напружена, ніж на інших ділянках фронту. Наразі росіяни проводять розвідку боєм, застосовуючи штурмові групи по 5−10 осіб.

Їхня тактика — якнайшвидше подолати відстань між траншеями, між передніми краями й закріпитися в наших траншеях. Поширити

Як розповів речник, у росіян немає снарядного голоду. Кількість використаних боєприпасів залишається сталою — до двох тисяч снарядів. За минулу добу було застосовано понад 350 FPV-дронів.

Тому сказати, що в них є якийсь снарядний голод і нестача боєприпасів, чи в них економлять, я б так не сказав. Всі наявні види озброєння, які є на озброєнні російських підрозділів в цьому регіоні, вони застосовують. Включно з авіаційними бомбами та ракетами.

Скільки техніки РФ знищили бійці ГУР

Як зазначається, за дві доби роботи на Запорізькому напрямку фронту до списку уражених та знищених цілей армії РФ увійшли:

вантажівка «Урал» — 2 шт.

УАЗ «Буханка» — 2 шт.

БТР — 1 шт;

Багі — 1 шт;

Склад боєприпасів.