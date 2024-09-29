РФ завдала понад 10 ударів по Запоріжжю — зруйновані будинки, є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ завдала понад 10 ударів по Запоріжжю — зруйновані будинки, є поранені

Іван Федоров / Запорізька ОВА
РФ завдала понад 10 ударів по Запоріжжю — зруйновані будинки, є поранені
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29 вересня армія РФ атакувала КАБами місто Запоріжжя. Внаслідок атаки зруйновано низку будинків та близько 5 поранених.

Головні тези:

  • Армія РФ атакувала Запоріжжя понад 10 разів, призводячи до руйнування будівель і поранень жителів.
  • Під завалами можуть перебувати люди, що створює тяжку ситуацію для рятувальників.
  • Атаки РФ на Запоріжжя мають велику шкоду для місцевого населення та інфраструктури міста.
  • Згідно інформації від ДСНС та голови Запорізької ОВА, кількість поранених та руйнувань внаслідок атак зростає, що вимагає термінових заходів для допомоги постраждалим.

Армія РФ вкотре атакувала Запоріжжя

Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, понад 10 ударів нанесли росіяни по Запоріжжю. Зруйнована багатоповерхівка та приватні будинки. Під завалами можуть бути люди.

Раніше Іван Федоров зазначив, що внаслідок ударів у місті здійнялося кілька пожеж.

За попередньою інформацією, наразі відомо про п'ятеро поранених.

У ДСНС повідомили, що внаслідок авіаударів 4 людей були поранені, з них один врятований.

Значних руйнувань зазнали багатоповерховий та 6 приватних будинків у різних районах міста. Сталося декілька загорянь.

За попередніми даними, під завалами багатоквартирного будинку може перебувати жінка.

Попередні атаки РФ на Запоріжжя

Як повідомили в поліції, РФ в період з 22:19 до 23:04 22 вересня завдала 7 ударів (попередньо, КАБами) по території обласного центру та району. Ворожі боєприпаси влучили по об’єктах цивільної інфраструктури.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров спочатку повідомив, що відомо про 13 постраждалих.

3 людей отримали поранення внаслідок російських атак по Запоріжжю: 7 жінок, 5 чоловіків та 15-річний хлопець.

Пізніше він повідомив, що кількість поранених зросла до 16. Четверо з них — госпіталізовані.

У лікарні в стані середньої тяжкості знаходяться чотири жінки. Інші постраждалі лікуються вдома, — уточнив голова ОВА.

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